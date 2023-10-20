南市安平二期國宅海砂屋都更案 黃偉哲：明年啟動重建

台南市安平二期國宅都更重建拖延10多年，議員盧崑福在議會市政總質詢時指出， 6年前就可以動工卻一直延宕到現在，重建成本要增加多少？覺得太離譜，批政府沒作為，要求積極介入。市長黃偉哲表示，都更會預定今年11月提送都更事業權變修正計畫內容報請市府審議，期年底完成審議，明年就可啟動搬遷、拆除重建。

盧崑福質詢「安平二期重建進度」，指中央已補助3億7千5百多萬，拖了6年還沒有動工，二期國宅住戶也分成二、三派意見，他不想得罪任何人，只要求政府要協助趕快動工，讓住戶趕快可住新家。

黃偉哲說，市府也和時間賽跑，越晚蓋成本越高，6年前若啟動重建，現在都可搬入住新家了；黃偉哲強調，安平二期自辦都市更新案為台南市迄今最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，都更會預定於今年11月提送都更事業權變修正計畫內容報請市府審議，期能於今年底完成審議程序，預計於明年進行搬遷、啟動拆除作業，俾協助社區重建，以維護保障住戶生命財產安全與權益。

都發局說明，安平二期國宅由台灣省政府住宅及都市發展局(現內政部國土管理署)1995年興建完工，2014年鑑定為海砂屋，市府協助社區(226戶)於2015年成立更新會自行辦理重建作業，並協助向國土管理署於2017年12月29日成功爭取3.75億元補助社區進行都更重建。

市府都發局長徐中強表示，近幾年市府團隊多方奔走，除為社區都更會爭取道義補助外，都發局也積極協助處理社區中不同意見的整合，並對住戶對法令程序加以說明、釋疑，並於2020年11月正式提送修正後都市更新事業計畫報請市府辦理審議作業。

市府考量近年來物價水準持續上揚，營建市場原物料與鋼鐵價格攀高，於2022年4月15日南市都市計畫委員會審議通過調升基準容積，以增加都更財務可行性並降低住戶負擔，都更會於2022年7月公告招商徵求投資人進行拆除重建、接續同意華友聯開發股份有限公司決標，雙方2023年7月19日日簽訂合作備忘，為邁出後續拆除重建的重要里程碑。