自行車友縱騎嘉南平原 嘉南大圳綠道車道優化完工日期曝

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聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農田水利署打造嘉南大圳水圳綠道，沿嘉南大圳北幹線、濁幹線堤岸興建美麗自行車道，成為百年歷史大圳國家級綠道，全長約88公里，車道優化工程12月完工。圖／農水署嘉南管理處提供
農田水利署打造嘉南大圳水圳綠道，沿嘉南大圳北幹線、濁幹線堤岸興建美麗自行車道，成為百年歷史大圳國家級綠道，全長約88公里，車道優化工程12月完工。圖／農水署嘉南管理處提供

農田水利署打造嘉南大圳水圳綠道，沿嘉南大圳北幹線、濁幹線堤岸興建美麗自行車道，成為百年歷史大圳國家級綠道，全長約88公里，由南到北串連台南、嘉義、雲林3縣市，沿大圳串聯地景、地貌、人文風采、歷史元素，賦予百年大圳新生命力及歷史意義，總預算1億2千萬元的車道優化工程，預定12月完工。

農水署嘉南管理處說，管理處轄內的嘉南水圳綠道包含台南及嘉義段，總工程費2億餘元，去年6月開工，今年植樹節舉辦水圳綠道啟用典禮暨植樹活動，全線啟用，水圳綠道配合周邊完成自行車道規畫路網，結合主要聚落觀光資源，發展在地城鄉風貌。

為提供更優質自行車道騎乘環境，農田水利署今年辦理「自行車道優化工程」，內容包含安全設施加強、亮點及休憩點增設、沿線種植喬灌木、水工構造物解說樁及交通導覽牌等，預定12月完工，優化工程將在嘉義段車道種植喬木280株、灌木10萬9776株，台南段種植喬木816株、灌木13萬2670株，豐富自行車道沿線景觀，還具淨化空氣、減緩溫室效應效果。

交通部官網「台灣騎跡」介紹，嘉南大圳水圳綠道遊程可由台南隆田車站出發，來到位於官田的農水署嘉南管理處分歧工作站，由大圳南、北幹線分歧點開始，沿北幹線旁水圳綠道自行車道一路往北，途中轉出到嘉市區休息，隔天繼續向北。

抵達雲林縣林內鄉農田水利文物陳列館終點，擁有著名的八卦池以及水圳兩旁火紅的落羽松，再悠閒地前往彰化縣的二水車站搭乘兩鐵列車離開，這條縱騎嘉南平原路線，是可以替代傳統環島路線的車道，推薦給喜愛深度旅行的車友。

農田水利署打造嘉南大圳水圳綠道，沿嘉南大圳北幹線、濁幹線堤岸興建美麗自行車道，成為百年歷史大圳國家級綠道，全長約88公里，車道優化工程12月完工。圖／農水署嘉南管理處提供
農田水利署打造嘉南大圳水圳綠道，沿嘉南大圳北幹線、濁幹線堤岸興建美麗自行車道，成為百年歷史大圳國家級綠道，全長約88公里，車道優化工程12月完工。圖／農水署嘉南管理處提供

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