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台首大校舍 轉型大曾文願景園區

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台灣首府大學退場後校舍規畫為「大曾文願景園區」，中央、地方移撥760人。記者謝進盛／攝影
台灣首府大學退場後校舍規畫為「大曾文願景園區」，中央、地方移撥760人。記者謝進盛／攝影

台南麻豆區台灣首府大學8月停辦、預計明年底完成清算，市府使用1萬多坪校舍空間，規畫轉型大曾文願景園區，因位處南市的中樞備受期待，將規畫全民運動中心、親子館等，昨天市府與立委會勘指出，爭取4億多元修繕經費，且中央與地方預計移撥約760人，最快明年起陸續進駐。在地商家盼活化愈快愈好，加快商機來臨。

南市府表示，體育局確定在此設麻豆全民運動中心，社會局規畫親子悠遊館、公設民營托嬰中心、大曾文區社福中心，衛生局要做麻豆區心理衛生中心，消防局會移入第二救災救護大隊暨特搜大隊，教育局增設樂齡學習中心、數位學習中心等。

目前位於新營體育館的環保局新營辦公室，不符合一般辦公廳舍遭詬病，市府說，首府位處南市中心點，鄰近84線快速公路和國道，100名局處同仁未來將進駐辦公，相關稽查業務更有效率。而警政署保二總隊會有2個中隊進駐。

台首大校地面積約近5萬坪，市府使用1萬坪，是首件私校退場後由地方政府接管案例。立法院財政委員會、教育部政務次長劉孟奇、南市副市長葉澤山等人昨去首府會勘，達成共識請教育部研議補助4億8143萬元，且與地主台糖的租約比照南科三期，以20年為期。

南市政府提出，原預計2025年開始接管台首大，現提早接管，來不及編列預算，校園維護經費及台糖租約問題須中央協助；郭國文說，會向行政院爭取。

郭國文、市議員陳秋宏認為，台首大熄燈對地方來說「是危機也是轉機」，相關機關進駐是地方發展契機，且附近總爺藝文中心也爭取社會住宅興建。「愈快愈好！」麻豆鬧區經營麵攤的林老闆說，真理大學、首府關門，生意受重大衝擊，這兩年好不容易南科「外溢」生意稍有氣色，若首府能活化，生意有正面幫助。

衛生局 親子 南科 郭國文 真理大學 台灣首府大學 社會住宅

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