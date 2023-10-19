南市文旦今年完銷且外銷逾千噸 隱憂在這

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市文旦今年完銷且外銷逾千噸，柚農認為，政府仍應速解決無法銷對岸問題。記者謝進盛／攝影
南市文旦今年完銷且外銷逾千噸，柚農認為，政府仍應速解決無法銷對岸問題。記者謝進盛／攝影

各地文旦日前完成採收，在大陸持續禁止我方文旦銷往，台南地區今年完銷，外銷逾1000公噸，其中，新加坡市場更激增約10倍，具市場潛力。

台南文旦今年栽種面積1095公頃，產量約2萬4700公噸，約比去年減產約916公噸，仍居全台之冠。

市政府農業局表示，台南因溫度相對高溫，在全台文旦中最早採收，且以內銷為主。文旦採收通常在農曆「白露」前後10天，去年文旦採收逼近中秋節，僅差3天不利銷售，因節氣因素，銷售時間達1個月，且今年小果多，品質更勝往年，農業局針對內、外銷、加工「分流」處理奏效，順利完銷。

農業局說，在大陸禁止我方文旦銷售，市府這兩年積極拓展外銷市場，今年台南文旦外銷約1000公噸，集中在日本、新加坡、加拿大等國，市長黃偉哲更親自前往新加坡推廣，今年買氣較去年暴增近10倍，後市看好。

另外，上月在加拿大溫哥華超市合作銷售台南文旦等農特產品也獲得不錯回響，未來還會持續推廣外銷市場。

不過，也有不願具名麻豆果農私下說，自從大陸禁止我方文旦銷售，銷售壓力更勝以往，現實來看，大陸市場還是很重要，政府應該要設法解開僵局。

文旦 台南 新加坡

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