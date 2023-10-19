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首府大學退場中央地方機關移撥760人 明年起陸續遷入

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣首府大學退場後規畫為「大曾文願景園區」，中央地方機關移撥760人，最快明年起陸續遷入。記者謝進盛／攝影
台灣首府大學退場後規畫為「大曾文願景園區」，中央地方機關移撥760人，最快明年起陸續遷入。記者謝進盛／攝影

針對台南麻豆台灣首府大學退場，轉型為「大曾文願景園」， 台南市政府今正式提出搬入機關，包括環保局、消防局第二大隊等，將爭取4億8千100餘萬元修繕，未來中央及市府將有760人落腳，最快明年起陸續移撥，在地商家期待人流帶動商機。

創校23年的台灣首府大學不敵少子化，於去年5月宣布停招，7月31日為關門最後1天，預計明年底完成清算，首府大學現有校地面積約近5萬坪，市府使用1萬坪，是首件私校退場後由地方政府接管案例，規畫為「大曾文願景園區」。

經市議員陳秋宏、立委郭國文等人奔走，市府針對未來利用，已多次開會評估，已有初步方向，規畫為市民運動中心、親子遊憩、社福社教、藝文典藏、辦公廳舍等功能複合式園區。

立法院財政委員會、台南市政府今前往首府會勘、討論未來「大曾文願景園區」利用情形，立委郭國文主持，南市副市長葉澤山、教育部政次劉孟奇等人與會。

台南市政府提出，校園維護經費及台糖租約問題需中央協助；原先台首大預計2025年開始由市府接管，現在提早接管，來不及編列預算，請教育部協助經費。

會中達成共識，請教育部研議協調補助經費4億8143萬，台糖租約比照南科三期，以20年為期，郭國文表示將向行政院爭取，也提醒市府，相關計畫要盡速辦理。

外界關注後續進駐的機關及轉型情形，南市府表示，確定體育局將有麻豆全民運動中心，社會局親子悠遊館、公設民營托嬰中心、大曾文區社福中心、衛生局麻豆區心理衛生中心、消防局第二救災救護大隊暨特搜大隊、教育局樂齡學習中心、數位學習中心等。另外，還有保二總隊2個中隊將進駐。

另外目前位於新營體育館的環保局新營辦公室，因長期不符合一般辦公廳舍遭詬病，也確定進駐麻豆，市府說，因首府位處南市中心點，鄰近84線快速公路、中山高、二高，相關稽查業務更有效率，現有100名局處同仁未來將在修繕完成後進駐辦公，詳細時間仍待進一步評估。

「越快越好！」在麻豆鬧區經營麵攤的林老闆說，真理大學、首府關門，生意受重大衝擊，這二年好不容易南科「外溢」生意稍有氣色，若首府能活化，生意會有正面幫助。

立法院財政委員會、台南市政府在首府大學討論進駐機關時程，立委郭國文（第一排右二）主持。記者謝進盛／攝影
立法院財政委員會、台南市政府在首府大學討論進駐機關時程，立委郭國文（第一排右二）主持。記者謝進盛／攝影

台南 曾文 願景

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