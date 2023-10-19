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故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇 全台唯一周日嘉市開演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇，全台唯一一場周日嘉市音樂廳開演。圖／嘉市文化局提供
故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇，全台唯一一場周日嘉市音樂廳開演。圖／嘉市文化局提供

嘉義市藝文升級旗艦計畫系列，推出台灣品牌團隊明華園、國際級日本鬼太鼓座，以及夏綠台灣音樂會演出後，第四波重磅登場TaiwanTop團隊－故事工廠，周日22日在音樂廳演出經典劇目《莊子兵法》，是今年全台唯一一場，思辨劇情佐以詭譎配樂，將帶給觀眾震撼劇場體驗。

文化局說，《莊》劇由故事工廠藝術總監黃致凱編導，以莊子寓言為靈感，融合懸疑推理劇情，打造密室逃脫戲碼。2017年推出至今，《莊》劇演出場次累計50場，累積觀賞人次逾4萬人以上，好評加演不斷，在台灣劇場作品，屬「長銷型作品」。

嘉市劇目，除演出班底劉亮佐、李劭婕、郭耀仁、吳定謙、顏嘉樂等陣容，加入首次參演的是元介，希望借演員們精湛演出，帶給觀劇民眾更多發人省思或對人生哲學有新的體悟與看法。

《莊》劇描述6名背景迥異的人，因一場以解開莊子謎題為主題的密室遊戲，共同受困於一室。高額獎金吸引這6位各懷鬼胎的參賽者，其中有尋求靈感的懸疑小說家、急需金錢治療孩子罕病的國文老師、渴望社群人氣攀升的網紅、暗謀報仇的科技業財務長、被倒債密室裝潢工人、單純追求刺激的富家公子。

他們收到神祕邀請函，在集合點被迷昏，醒來已在密室，必須一一完成邀請者所設定的題目，才可以平安無事的逃出密室。《莊》劇中的關卡設計，燒腦且驚喜不斷，充滿預料之外的解答，以莊子人生哲學觀點切入，重新解構世俗認知的是非成敗，以及不同形式的人生課題。

《莊子兵法》嘉義場22日在嘉市音樂廳演出，本場演出僅600元/800元兩種票價，啟售造成搶購！鼓勵18至21歲年輕人感受劇場的魅力，搭配青年席位優惠，符合資格觀眾僅花200元，可享受與800元票區同級的絕佳視野！購票請洽TixFun售票系統與7-11，或電洽故事工廠02-29115600。

故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇，全台唯一一場周日嘉市音樂廳開演。圖／嘉市文化局提供
故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇，全台唯一一場周日嘉市音樂廳開演。圖／嘉市文化局提供
故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇，全台唯一一場周日嘉市音樂廳開演。圖／嘉市文化局提供
故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇，全台唯一一場周日嘉市音樂廳開演。圖／嘉市文化局提供

莊子 劇場 嘉義

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