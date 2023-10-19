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鯤鯓王平安鹽祭下月登場 跋桮挑戰賽獎金16萬8888元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2023鯤鯓王平安鹽祭下月登場，主辦單位公布6款鹽袋，邀請各地遊客共襄盛舉。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供
2023鯤鯓王平安鹽祭下月登場，主辦單位公布6款鹽袋，邀請各地遊客共襄盛舉。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供

2023鯤鯓王平安鹽祭下月11、12日將在台南北門南鯤鯓代天府登場，今年6款平安鹽袋昨正式亮相，南鯤鯓代天府舉辦跋桮挑戰賽，今年聖桮數最多的「特別獎」獎金達16萬8888元，預料將吸引大批信眾與會。

雲嘉南濱海國家風景區管理處、南鯤鯓代天府、南市府觀旅局等昨北上台北火車站開記者會，雲嘉南風管處說，鯤鯓王平安鹽祭今年已邁入第20年，2023年獲得「台灣永續行動獎-金級」、「亞太永續行動獎-銅級」兩個獎項，顯示在地跨域整合永續行動，已獲國內外評審推薦與肯定。

主辦單位說，鯤鯓王平安鹽祭由重要三部曲組成，包括「請鹽」、「祭鹽」、「謝鹽」。11日將在已有205年歷史的台南北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，將傳統古法產製的海鹽，護送至南鯤鯓代天府，透過正統敕鹽科儀進行「祭鹽」，在108噸大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面將震撼人心。

12日活動尾聲進行「謝鹽」科儀，將敕過的祈福鹽從南鯤鯓代天府，送回北門井仔腳鹽田，完成平安鹽祭的循環。

雲嘉南風管處表示，歡迎來各地自行車愛好者加入護鹽騎士，11日上午7時自井仔腳瓦盤鹽田參與請鹽科儀，並沿騎多元自行車道(31-1線夕鹽段)，將平安鹽一路護送至南鯤鯓代天府前廣場。

另外，開放民眾及企業認養平安鹽祈福鹽簍，包含祈福鹽、客製祈願平安疏文、年度祈福紀念品等，可洽詢台灣守護文創「108祈福專案」。

南鯤鯓代天府也舉辦跋桮挑戰賽，聖桮數最多的「特別獎」獎金16萬8888元，還有囝仔公童玩活動及中英文導覽解說等，民眾除參訪南鯤鯓代天府，還能到附近北門保安宮、永隆宮、興安宮及泰安宮，來場深度文化小旅行。

活動也邀集雲嘉南觀光圈業者辦理文創市集，展示雲嘉南濱海「鹹良好物」商品，同時會場還規畫平安鹽袋贈送活動、鹽祭20周年晚會、20周年展示區、鹽袋回娘家、DIY手作鹽等活動。

更多活動資訊及內容，民眾可上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

2023鯤鯓王平安鹽祭下月11、12日登場，南鯤鯓代天府跋桮挑戰賽最高獎金達16萬8888元。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供
2023鯤鯓王平安鹽祭下月11、12日登場，南鯤鯓代天府跋桮挑戰賽最高獎金達16萬8888元。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供

南鯤鯓代天府 北門 特別獎

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