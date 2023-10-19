雲林咖啡節、嘉市藝術節 28日登場

台灣咖啡節28日起連兩個周休假日在雲林古坑鄉華山國小舉行，縣長張麗善昨指出，異業結盟推出各種咖啡產品，展現古坑咖啡新意；嘉義藝術節也是28日起連辦兩周，在嘉義文創園區登場，市長黃敏惠宣布今年主題「夢響嘉藝」，來自世界各地藝術家帶來音樂、戲劇、舞蹈、馬戲等夢幻演出。

台灣咖啡節邁入21周年，副縣長謝淑亞說當年擔任古坑鄉長時發起，因921災後重建，四處籌措經費舉辦首屆，讓大家看見這顆「魔豆」。張麗善說，古坑咖啡產業進入第3代，有很多產業達人延續發展，縣府也出書紀錄雲林咖啡的歷史沿革。

縣府表示，28、29日展出雲林咖啡的經典與創新，11月3日至5日為台灣咖啡多元風格與生活提案，蔦屋書店辦免門票戶外展；此次有許多聯名商品，包括古坑農會結合蜜蜂故事館推出藝伎咖啡乖乖、與星球工坊推出蜂蜜咖啡棒米花等。

黃敏惠昨宣傳嘉義藝術節，指出邀請各地藝術家齊聚嘉市，用在地題材創作及跨領域交流共演，也分享嘉市夢想與藝術成長的喜悅，鼓勵勇敢作夢、實踐美夢，共5大場域夢響戲棚、嘉藝戲劇、造夢市集、藝遊工坊、街頭展演。

此次金曲獎最佳台語男歌手蘇明淵、嘉義傑出團隊如婷舞蹈團隊跨界合作打頭陣，還有多元風格演出輪番上陣，詳情可洽臉書粉專「嘉義+1 We Chiayi粉絲團」。