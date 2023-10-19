聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林咖啡節、嘉市藝術節 28日登場

聯合報／ 記者陳雅玲魯永明／連線報導
台灣咖啡節28日起登場，今年異業結盟推出各種咖啡產品。記者陳雅玲／攝影
台灣咖啡節28日起登場，今年異業結盟推出各種咖啡產品。記者陳雅玲／攝影

台灣咖啡節28日起連兩個周休假日在雲林古坑鄉華山國小舉行，縣長張麗善昨指出，異業結盟推出各種咖啡產品，展現古坑咖啡新意；嘉義藝術節也是28日起連辦兩周，在嘉義文創園區登場，市長黃敏惠宣布今年主題「夢響嘉藝」，來自世界各地藝術家帶來音樂、戲劇、舞蹈、馬戲等夢幻演出。

台灣咖啡節邁入21周年，副縣長謝淑亞說當年擔任古坑鄉長時發起，因921災後重建，四處籌措經費舉辦首屆，讓大家看見這顆「魔豆」。張麗善說，古坑咖啡產業進入第3代，有很多產業達人延續發展，縣府也出書紀錄雲林咖啡的歷史沿革。

縣府表示，28、29日展出雲林咖啡的經典與創新，11月3日至5日為台灣咖啡多元風格與生活提案，蔦屋書店辦免門票戶外展；此次有許多聯名商品，包括古坑農會結合蜜蜂故事館推出藝伎咖啡乖乖、與星球工坊推出蜂蜜咖啡棒米花等。

黃敏惠昨宣傳嘉義藝術節，指出邀請各地藝術家齊聚嘉市，用在地題材創作及跨領域交流共演，也分享嘉市夢想與藝術成長的喜悅，鼓勵勇敢作夢、實踐美夢，共5大場域夢響戲棚、嘉藝戲劇、造夢市集、藝遊工坊、街頭展演。

此次金曲獎最佳台語男歌手蘇明淵、嘉義傑出團隊如婷舞蹈團隊跨界合作打頭陣，還有多元風格演出輪番上陣，詳情可洽臉書粉專「嘉義+1 We Chiayi粉絲團」。

咖啡 嘉義 古坑 藝術家 張麗善 黃敏惠 謝淑亞

延伸閱讀

影／藍白合協商陷僵局 蔣萬安、張麗善：以政黨輪替為目標

藍白合破局？ 張麗善：應放棄小我、成就大我為主要目標

嘉義市人瑞逾30人 黃敏惠送百歲人瑞「十全十美」禮品禮金

林聰明沙鍋魚頭獲選金馬60聯名禮盒 黃敏惠攜手3女力縣市長發表

相關新聞

南市活動中心工程延宕 效率惹議

台南市多間社區的活動中心工程延宕，影響居民使用權益，多名市議員昨天質詢指出，今年審計報告出爐，民政局預算執行效率上半年已...

嘉義鹿草163線、六腳157線 新設測速照相桿

嘉義縣嘉163線為鹿草鄉與義竹鄉間主要道路，車流量大，近年多件嚴重事故，另，六腳鄉157線蒜頭大橋改建後路幅變寬，車輛通...

雲林咖啡節、嘉市藝術節 28日登場

台灣咖啡節28日起連兩個周休假日在雲林古坑鄉華山國小舉行，縣長張麗善昨指出，異業結盟推出各種咖啡產品，展現古坑咖啡新意；...

斗南農會生產糧食也拚斜槓 「綠色照顧」專屬場域揭牌

因應高齡化，雲林縣斗南鎮農會開辦「綠色照顧」，2年來推動食藝、文藝品、舞蹈等課程，吸引90名農民會員爭相參加，由於太夯了...

雲林社造嘉年華將登場 展現老中青三代社造魅力

雲林縣政府將於11月4日舉辦「雲林好WAY˙雲林好威」社造嘉年華活動，今年邀集縣內45個單位，透過多樣的社區美食、手作工...

暗黑娛樂龍頭SWAG女孩 周六現身嘉義大林復刻早期榮景

有小北投之稱的嘉義縣大林鎮車站周圍娛樂事業，因交通方便、加上糖廠與軍隊因素，夜夜笙歌，經時代變化已凋零，在地青創團隊大林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。