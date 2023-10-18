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影／私人地除草噴有毒農藥無法管 台南里長籲訂自治條例

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
地主請來工人處理雜草叢生的空地，沒想到不是用除草劑，卻是噴灑有毒的除草劑。照／民眾提供
地主請來工人處理雜草叢生的空地，沒想到不是用除草劑，卻是噴灑有毒的除草劑。照／民眾提供

台南市善化區蓮潭里位於南科特定區L、M區內，吸引科技廠從業人員置產進駐，隨著南科發展，人口數持續增加，建案不少，但也有還未開發的空地，因而雜草叢生，沒想到地主們不是找人除草，竟是直接噴灑除草劑，不顧一旁就有住戶，噁心氣味飄散，居民受不了「簡直快窒息」並向對方反應，還遭嗆「不然你去告啊！」且這樣的地方還不只一處，里長陳紫晶向環保局申訴，卻被告知僅能勸導、無法開罰，讓她當場傻眼。

陳紫晶說，里內道路、公共場域由區公所派員打草，但私人土地只能由建商及地主自行管理，近期天候水氣充足，雜草長得特別快，地主也雇工處理，沒想到工人帶的不是除草設備，而是噴灑除草劑的設備，大剌剌地作業起來，農藥味隨著風勢飄到附近住戶家中。

居民受不了刺鼻味道，出門向工人反應，卻沒有好臉色看，還回嗆「不然你去告啊！」民眾只好回家緊閉門窗，出門等味道散了再回家，還有在家中帶小孩的媽媽抱怨，門窗緊閉，連冷氣都不敢開，甚至還有一處空地就離學校不遠處。

陳紫晶接獲民眾投訴後到現場，也被臭味薰到頭發昏，撥打南市府環保局0800電話，環保局人員1個半小時後到場，回覆已經沒有味道，並表示目前相關行為無法可罰，只能勸導，也讓陳紫晶相當無奈，上網查了相關資訊，才知道高雄市4年前就通過地方自治條例，非農業用地禁用除草劑，違者可開罰，但南市「查無相關法規」，讓她深感無奈，不知南市何時才能跟上。

除草劑在生活中是屬於常見農藥，比較為人所熟知的是巴拉刈、嘉磷塞、固殺草等，近年在環保意識抬頭下，逐漸限縮以農用為主，一般維護市容的除草工作，都以人工操作除草機作業，但因為與噴灑除草劑成本差距太大，仍有不少人選擇後者。

其中農委會在2017年禁用巴拉刈，而除草劑帶有刺鼻臭味，若不慎觸碰依體質差異還會有嚴重過敏反應，也會汙染環境，除了農藥管理法有相關規定外，目前還有宜蘭、台北、高雄、花蓮等4個縣市訂出除草劑管理自治條例，罰鍰從5000元到10萬元不等。

空地旁就是一整排住宅，除草劑順著風勢飄入住家，居民苦不堪言。照／民眾提供
空地旁就是一整排住宅，除草劑順著風勢飄入住家，居民苦不堪言。照／民眾提供

味道 南科 農藥殘留 台南 農委會

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