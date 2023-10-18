廢蚵繩再利用 變身機能衣

雲嘉南沿海是養蚵重鎮，每年產生大量蚵繩等海廢，台南市府推動循環再利用，今年擴大讓台灣化學纖維公司用於製作環保機能服飾等民生用品。另，嘉縣今年盼廢蚵繩全回收，也試辦廢蚵棚製成肥料；雲林縣則處理文蛤廢殼鋪設濁水溪河床抑制揚塵。

台化公司表示，嘉縣新港廠有1條產線可將廢漁網、蚵繩製成100%機能衣，每月可處理250公噸廢漁網、蚵繩，許多縣市都會送來回收再利用，已擴建第2條產線，未來兩條產線每月處理量可達750公噸。

南市蚵繩年使用量約21公噸，農業局受海洋保育署委託，去年首度與業者合作回收，今年擴大辦理以每公斤最高15元，回收目標為7公噸；漁港及近海管理所長周瓈朝說，目前有0.36公噸交由業者作再利用，台化與台南在地廠商合作，轉製成服飾等環保產品。

嘉縣環保局表示，嘉縣蚵繩年使用量約1375公噸，2020年起也受海洋保育署委託以每公斤15元收購，首年只回收26公噸，再來逐年增加為110、300、320公噸，而東石合作農場今年獲農糧署補助，試辦將廢棄蚵棚製成肥料。

雲林縣府在台西、口湖鄉各設置1座廢文蛤殼暫置場及5座海廢暫置場。雲林環保局表示，兩座文蛤殼暫置場至今年3月累計入場量約1795.6公噸，廢殼去化後多數運抵濁水溪河床鋪設抑制揚塵，或作為飼料添加物。