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閒置15年 雲林二崙鄉立泳池要拆了
雲林二崙鄉立游泳池15年前招標不易停用，閒置至今多處結構及設施損壞，池邊樹木甚至竄進池底，地方憂心恐成治安死角，鄉長鍾東榮昨邀縣府現勘，陳情公所無力負擔拆除；縣長張麗善現場允諾縣府補助711萬元，後續由公所進行招標事宜與拆除，及周邊環境改善工程，消弭髒亂點。
張麗善指出，為顧及師生和民眾安全，縣府挹注經費拆除原有的游泳池，並整地置土，也一併施作東側人行步道向北延伸45公尺，北側新建造圍牆區隔，砍除樹木、清理雜草等改善環境。二崙鄉公所表示，將展開工程招標發包，預計工期4個月，完工後能提供二崙國小師生、當地居民安全舒適活動空間。
二崙鄉立游泳池1987年完工啟用，鄰近學校、長青食堂，每年開放暑假2個月，然而僅短期招募使救生員意願低，加上委外廠商有營運成本考量等因素，2008年起未再對外開放，建築結構、泳池及馬達等設施設備都破損老舊、雜草叢生，偶爾還會孳生蚊蟲，有安全及環境衛生疑慮。
鍾東榮說，公所2016年就申請報廢，原本計畫拆除整地費用100萬元以下，近年營建成本大漲，已超出公所負荷。
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