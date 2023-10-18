延續百年市集 台南善化牛墟新址敲定

台南善化牛墟是全台僅存3處牛墟之一，交易耕牛超過百年，也是遊客朝聖溫體牛肉湯歷史最重要地點，每月營業9天、內外超過400個綜合攤位；不過地主不再續租引發存廢危機，市府選定善化溪美里的台糖土地作為遷移地點，昨天簽訂開發合作備忘錄。攤商憂心新址有易淹水、停車不足問題；市府表示，都有納入規畫。

南市經發局表示，位於善化溪底寮台19甲線旁、台糖善化溪美段167與354地號為新址，面積約4.9公頃，未來將辦理用地變更，規畫攤商市集區外，更打算興建牛墟文化館，採公辦民營方式經營，預計5年內完成。

善化區什乃里的善化牛墟為早期農村社會交易牛隻的場所，衍生出市集，農機具、花草種苗、生鮮蔬果等各類生活用品無所不包，連美食小吃都有，居民形容就像「鄉村的百貨公司」，目前每月日期尾數2、5、8日營業，牛墟內約200個攤商，加上外圍超過400攤，營業時間人潮洶湧。

近年南科帶動土地飆漲，地主有意收回，多方努力下去年勉強完成續租，但也宣告是最後5年，2027年8月到期，攤商向找民代陳情，立委郭國文、南市副議長林志展邀相關單位研議，找了4處場址才選定。

市長黃偉哲昨天和台糖公司董事長楊明州簽訂用地開發合作備忘錄，黃偉哲說，一定會全力配合讓牛墟可以無縫接軌延續下去。立委郭國文說，此基地原本就是台南大湖計畫區，目前台糖用來種植甘蔗，用地配合沒有問題；林志展表示，選定善化外圍、鄰近麻豆的位址，離善糖文化園區也不遠，可帶動周邊觀光。

83歲的善化牛墟管理會成員王昭明說，牛墟能延續是件好事，但基地低窪，往年颱風大雨就淹水，另外停車場規畫也是重點；南市經發局回應，屆時會填土墊高，並輔以防洪設施及景觀綠美化，也預留停車場空間。