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西螺大橋70歲慶生！雲林藝陣文化祭10/21、22登場 2分鐘煙火秀

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣本周末在西螺大橋及森活武術園區舉辦「大橋藝陣文化祭」，結合年度活動「西螺七崁武術嘉年華」盛大慶祝大橋通車70周年。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本周末在西螺大橋及森活武術園區舉辦「大橋藝陣文化祭」，結合年度活動「西螺七崁武術嘉年華」盛大慶祝大橋通車70周年。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺大橋今年適逢通車70周年，縣府本月21、22日在大橋及森活武術園區舉辦「大橋藝陣文化祭」，結合年度活動「西螺七崁武術嘉年華」盛大慶祝；縣長張麗善今天曝光路跑、武術劇場及市集等一系列活動內容，精彩可期，廣邀民眾周末一同歡慶。

西螺大橋連結雲林、彰化2縣，張麗善表示，早期交通不發達，南來北往不便，在雲彰2岸居民期盼下，跨越濁水溪的西螺大橋於1952年完工，擁有「遠東第一大橋」美名，也是每年白沙屯媽祖遶境必經之路，在經濟、宗教文化都具重要意義。

張麗善說，首日活動有西螺七崁武術嘉年華、武術大會師、傳統武術藝陣及十鼓擊樂團、雲火INFERNO火舞團等多組團隊演出，22日則由「2023西螺七崁路跑—來去二崁」揭開序幕，後有西螺福興宮太平媽祖遶境接棒，並在橋上舉辦「雲彰藝陣歡慶70周年」、施放120秒煙火秀等，點亮西螺小鎮夜晚。

西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長李明哲說，今年度武術嘉年華獲體育署補助，以「鬥陣．展功夫」主題，結合森活武樹園區地景、地貌，融入七崁武術劇場場景中，展現地方特色運動，體驗七崁地區三合院古厝、稻穀埕、廟前大樹下的武術生活，欣賞西螺鎮的美麗景致。

雲林縣本周末在西螺大橋及森活武術園區舉辦「大橋藝陣文化祭」，結合年度活動「西螺七崁武術嘉年華」盛大慶祝大橋通車70周年。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本周末在西螺大橋及森活武術園區舉辦「大橋藝陣文化祭」，結合年度活動「西螺七崁武術嘉年華」盛大慶祝大橋通車70周年。記者陳苡葳／攝影
本周末在雲林西螺森活武術園區舉辦的「西螺七崁武術嘉年華」，將邀當地武術師傅「秀武技」，推廣七崁武術文化。記者陳苡葳／攝影
本周末在雲林西螺森活武術園區舉辦的「西螺七崁武術嘉年華」，將邀當地武術師傅「秀武技」，推廣七崁武術文化。記者陳苡葳／攝影

白沙屯媽祖 張麗善 西螺大橋

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