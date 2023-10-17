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嘉市蘭潭音樂噴泉周五恢復演出 優美拋物線收錄國中數學教材

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭音樂噴泉本周五恢復演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉本周五恢復演出。圖／嘉義市政府提供

嘉義蘭潭音樂噴泉日前因密集落雷導致損壞，經設備修復與系統測試後，即將於本周五晚間7點30分恢復演出。市府觀光新聞處表示，蘭潭噴泉獨特的拱門水舞造型，獲教科書出版業者收錄至國中數學拋物線範例教材。

觀光新聞處長張婉芬表示，蘭潭音樂噴泉除了是嘉義市入夜後的重要景點之外，其獨特的拱門水舞造型，更獲教科書出版業者青睞，收錄至學年度國中數學第六冊中，用於拋物線（二次函數圖形）的範例教材，將生硬的數字符號賦予更多想像，不僅讓數學教材更為生動有趣，更讓觀光建設與教育學習異業結盟，成為另類的城市觀光行銷案例。

教科書出版業者「南一書局」表示，蘭潭音樂噴泉是全國非常知名的夜間景點之一，其優美的拋物線造型，正好適合作為數學二次函數圖形的學習教材，也能激發學生的好奇心及學習興趣，對於老師課堂授課與學生學習成效都有正面助益，嘉義市政府打造觀光景點更無償提供作為教學教材，讓全國的莘莘學子們能在學習數學的同時，了解到台灣的美。

市府觀光新聞處表示，嘉義市蘭潭音樂噴泉設施長度與最高水柱高度均達50公尺，演出迄今已超過7年，是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。演出時間分為夏令時間（4-10月）與冬令時間（11-3月），夏令時間每晚演出3場次，分別為晚間7點30分、8點30分及9點30分；冬令時間加碼演出晚間6點30分場次，共計4場次。每場次均會演出3首曲目共計10分鐘。

觀光新聞處表示，除入夜後絢爛奪目的音樂噴泉外，蘭潭周邊更有三信亭、月影潭心、根公園、環潭步道等景點，若想進一步前往後山步道及姊妹亭的遊客，也能選擇在月影潭心公廁前租借YOUBIKE騎乘前往，一旁更有超過百年歷史的嘉義大學蘭潭校區，包含沁心湖、嘉大昆蟲館及植物園，嘉大員生消費合作社內更有販售各式嘉大自產自銷優質農特產品，非常推薦來嘉義市一日遊的規劃。

嘉義市蘭潭音樂噴泉本周五恢復演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉本周五恢復演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉本周五恢復演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉本周五恢復演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉獲教科書出版收錄至112學年度國中數學第六冊中。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉獲教科書出版收錄至112學年度國中數學第六冊中。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉本周五恢復演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉本周五恢復演出。圖／嘉義市政府提供
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蘭潭 嘉義 出版業

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