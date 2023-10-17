聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市社大分享自然農作 農產競賽搞怪創意
嘉義市社區大學「好自然農業社」暨「好自然服務團」今天舉辦農產品競賽，讓學員互相切磋、交流耕種經驗；有別一般農產競賽，學員把自家生產的農作物，不管是碩大、太彎、太醜的都拿來參賽，運用巧思加上不同的表情符號，讓農產品變得既可愛又充滿趣味性賽，有41名學員報名參加，紛紛使出搞怪功夫，創意十足。
這項競賽屬趣味競賽性質，也是嘉義市社大「自然農法分享班」推廣「安全蔬果」的成果展。競賽評分方式，按參賽產品外觀特色、包裝技巧、稀奇古怪等指標；第一名葛季華、李秋蘭共同創作「二坪頂油甘農場」；第二名作品「節節高升慶豐收」作者趙玉梅。第三名作品「自然農法成果滿圓」作者吳隆山。
「自然農法分享班」指導老師張山蔚表示，嘉義市社區大學透過推動環境與生態教育，落實從課程、社區到社團的教育發展目標，開設環境生態課程2006年創立至今深耕社區已有18年。今年秋季班180位學員，共學、共榮、共享，上課教室、與實習菜圃，都在蔬香滿園農園裡面，是嘉義市唯一的「都市農業學校」。
學員除了可以學到種植蔬果、糧食作物的技能之外，還有學員自產蔬果交易、資材共同採購、食安與養生美食料理……等日常生活經驗交流。
指導老師胡安慶表示，除了例行教學之外，也經常協助社區、學校推行食農教育，以及輔導弱勢新住民農業栽培，學員人數年年增加。每期學員數180人，疫情期間、不受影響，有不少學員是在《Youtube》影音平台，看到老師張山蔚的友善農法教學影片慕名而來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言