耆老畫家陳泰元故鄉虎頭埤寫生多年 今起展出「十景」
台南市美術學會榮譽理事長陳泰元在虎頭埤風景區寫生多年，陸續完成故鄉新化「虎頭埤十景」系列畫作。台南市府宣布即日起在露營區展出，供遊客欣賞也為露營區增添藝術氣息。
市府表示，80多歲高齡的陳泰元老師，也是台灣南美會理事長，1970年代曾借調虎頭埤兩年擔任管理組長，一直為故鄉新化奉獻心力。虎頭埤十景有前清秀才王則修詩人所題的虎埤八景：濠上觀魚、虎溪釣月、孤嶼螺痕、閘口飛泉、江亭坐月、虎嶼歸雲、水橋虹影、虎頭倒影外，加上原新化神社休憩所、第一碼頭合計成十景。
市府表示，虎頭埤水庫人稱「小日月潭」，歷史悠遠一直是大台南後花園，陳泰元老師作品有極大觀賞價值，更能將虎頭埤細部勝景廣為人知。市府提供更多遊客依照園區「虎埤八景」按圖索驥深度旅遊。虎頭埤湖光山色常吸引各地美術喜好者前來寫生創作，把剎那間的美景，透過寫生畫作，化成永恆珍藏的回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言