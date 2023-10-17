耆老畫家陳泰元故鄉虎頭埤寫生多年 今起展出「十景」

台南市美術學會榮譽理事長陳泰元在虎頭埤風景區寫生多年，陸續完成故鄉新化「虎頭埤十景」系列畫作。台南市府宣布即日起在露營區展出，供遊客欣賞也為露營區增添藝術氣息。

市府表示，80多歲高齡的陳泰元老師，也是台灣南美會理事長，1970年代曾借調虎頭埤兩年擔任管理組長，一直為故鄉新化奉獻心力。虎頭埤十景有前清秀才王則修詩人所題的虎埤八景：濠上觀魚、虎溪釣月、孤嶼螺痕、閘口飛泉、江亭坐月、虎嶼歸雲、水橋虹影、虎頭倒影外，加上原新化神社休憩所、第一碼頭合計成十景。