大師黃世志洗車泡沫發想 獨創顛覆視覺的沙畫布袋戲

雲林縣布袋戲大師黃世志別出心裁，獨創沙畫與布袋戲結合，透過沙畫布景隨著劇情變化，轉換不同場景，讓布袋戲更具動感，是一大突破，他說，沙畫布景發想來自加油站洗車，從車內看著大量彩色泡沫在眼前流動，線條色彩幻化如景，便聯想到沙畫中沙子的流動與變化，可與布袋戲結合應更具效果，回家一試果然精彩絕倫，沙畫偶戲首演，贏得滿場喝采。

受限於戲台空間狹小，傳統布袋戲布景呆板，是一直難以突破的障礙，黃世志最近突發奇想，引進沙畫取代傳統的捲筒式或布幔式的戲台布景，利用白布幔的透光性，隨著劇情變化，背光效果搭配沙粒流動，襯托出劇情的動感，顛覆傳統視覺，觀眾耳目一新。

「這是兩種藝術的融合，更是戲台布景的重大突破！」黃世志說，掌中戲結合掌中沙畫演出，成為今年雲林國際偶戲節最耀眼的戲碼，觀眾更感動於傳統與數位科技的結合，竟擦出如此動人的火花，讓布袋戲成為不同凡響的美學藝術，對於網友的高評價，讓演偶數十年的他甚感欣慰。

沙畫首演「玉髓香」是描述濟公與天狗的一段趣味故事，除了操偶與音樂口白，沙畫隨著劇情在背後流動，濟公廟在布幔中出現，讓濟公更顯幻化，如靈如神，演劇更生動，黃世志說，沙畫搭配還有一大好處，因觀眾目光注視沙畫的變動，偶師有更從容時間換偶或擺設道具，增加換景的情境，讓劇碼不會斷落冷場，劇情更加流暢。

黃世志說，為提升布袋戲視覺效果，近年來不少人採用影像與電腦動畫圖片投影，但他始終覺得投影與舞台視覺會產生落差，有不真實感，但沙畫則隨著沙粒的變化，布景展現強烈的幻化視覺，更貼近觀眾感受，使劇偶和音樂也更加靈動，這才是他想要的舞台好景象。

提起沙畫的發想，黃世志笑說，最近一次到加油站洗車，不經意看到彩色泡沫淋在擋風玻璃滑動，產生美麗的線條變化，心想如能運用到戲台，想必是極佳的構圖，靈機一動，回家實驗並請教沙畫專業老師的創作要領，多次試演終告成功。