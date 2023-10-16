奇美綠能園區生態調查 發現動植物各逾300種

奇美實業委託國立屏東科技大學團隊於奇美綠能園區進行生態調查，至今紀錄到動、植物種類各超過300種，今天公開歷時1年拍攝的生態紀錄片，呈現園區生物多樣性。

奇美實業新聞稿指出，自2021年起委託國立屏東科技大學生物資源所副教授賴宜鈴團隊，於全台首座樹電共生太陽能電廠「奇美綠能園區」進行動植物和土壤生態調查，今天在屏科大舉辦成果發表會，並首次公開歷時1年拍攝的生態紀錄片「太陽的禮物」。

奇美實業副總經理陳世賢在會中表示，奇美綠能園區不僅提供可永續發展能源，同時也與生物多樣性實現共榮，這次合作提供寶貴見證，也期待將成果與大眾分享，啟發更多人參與生物多樣性保護，並將持續與屏科大合作推廣生態永續理念。

奇美實業指出，奇美綠能園區內保留近1/3空間給自然生態，此次與屏科大合作進行動植物多樣性和土壤性質調查結果顯示，自2021年至今已紀錄到的動物和植物各超過300種，森林區和光電板區土壤皆接近天然，無受重金屬污染，可說為高度開發的平原區野生動植物提供庇護所。

奇美實業指出，「太陽的禮物」透過1年蹲點拍攝，探索園區中不同時間與季節的多種生態樣貌，拍到包含台灣特有史丹吉氏小雨蛙、大冠鷲、黑翅鳶、台灣窗螢等珍貴身影，展現綠色能源和生態環境和諧共存。