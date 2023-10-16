善化糖鐵停駛 鐵道迷盼台糖再評估

台南善化糖廠23年前起甘蔗載運改公路運輸，廠區內僅剩包裝線到車庫間約500公尺能一窺小火車穿梭載運1包包的砂糖，但此鐵軌路線不符合交通部鐵道局安全規範，台糖評估修繕費又逾千萬，即日起改為貨車載運；有民代、鐵道迷感到不捨，仍盼有轉圜。

「安全是最高考量，台糖承受不起！」善化糖廠表示，鐵道修繕及後續養護費用驚人，效益固然是主因，最高考量還是安全問題，因鐵道局認為廠區鐵道運輸雖然相對單純，但軌道老舊、路線、號誌等仍存在相關風險，綜合評估下決定取消糖鐵運輸。

據指出，國內顛峰時期49座製糖工廠，目前剩虎尾糖廠、善化糖廠還有採收甘蔗製糖，而善化糖廠包裝線到車庫間的鐵道運輸雖未對外開放，仍吸引鐵道迷來拍照，今年製糖期預計12月展開，不過小火車載運1包包砂糖到戶外場景將成絕響，鐵道迷認為「味道不對」大失所望。

多次從高雄到善化糖廠拍小火車的盧姓鐵道迷說，糖鐵運輸局限在廠區，其實問題不大，希望台糖能考量傳遞傳統糖業文化特色。

出身善化的副議長林志展也說，善化糖廠幾年前將部分區域委外打造為文化園區，成為休憩景點，假日更是遊客如織，好不容易闖出知名度，如今會讓人憂心衝擊觀光旅遊，希望台糖能再深入評估。