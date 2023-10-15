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北台南家扶愛的連線相見歡 見證無血緣的大愛

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
北台南家扶今天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動。
北台南家扶今天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動。

北台南家扶今天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，共有來自各地61名認養人與83名配對的家扶兒及家人共聚，首次參加相見的認養人黃景宏一大早就和子女來到現場，急著要看所認養的2名孩子，當收到感謝卡時，難掩內心的激動與歡喜。

北台南家扶主任莊淑惠表示，家扶基金會自1977年推動國內認養制度，早期曾受助的兒童如今已自立，許多人回饋社會，回來擔任認養人，有認養年資超過30年的也有已經傳到第2代的，代代相傳的愛也正是持續不斷的重要因素。家扶每年為認養人及孩子辦理一次愛的連線相見歡活動，讓孩子們能見到長年贊助他們的叔叔阿姨，北台南家扶目前扶助約1450名兒少，而認養人則遍布全台，每月提供1000元資助認養兒，協助他們日常所需。

自立青年李倩枚早年因單親，媽媽需獨力撫養3子女而受助，她感謝認養人及時伸出援手為媽媽減輕了負擔，記憶中自己年幼時十分害羞缺乏自信，因為有家扶的陪伴讓她有了突破困境的勇氣，「家扶及認養人是我一生中的重要貴人」，所以自高中起就到自立青年組成的志工團體擔任志工。

擔任護理師的李倩枚說，生活並非富裕但期能學習認養人無私的愛，讓愛能代代相傳，目前剛認養1名小朋友，今日特別帶著好朋友與認養的孩子相見，也透過自己的故事勉勵家扶的弟妹們。社工回憶，李倩牧小時候登山，因過程有垂吊，嚇得發抖，但大哥哥大姊姊的協助而克服恐懼。她也以面對困難，就要設法克服鼓勵被認養人。

認養人黃景宏今早帶著子從台北趕來，他說，與太太都是中醫師，畢業後忙於創業成家，現生活步入穩定也期能將助人的信念早日落實，讓子女自幼更懂得分享愛；夫妻除認養陳姓、楊姓學生，也同時認養2名國外的失依兒童。「愛是無國界」，他說， 幫助孩子無論美醜聰明與否或國內國外，只要經社工專業評估是有需要的孩子就值得我們去幫助。

主任莊淑惠除表達對來自四面八方認養人的謝意外，也特別感謝合辦單位忠義國小提供武德殿場地、台南美術館贈門票讓認養人及孩子們能一窺藝文之美，義工們也帶領大家參觀台灣文學館、司法博物館、孔廟、林百貨等，認識台南古城。家扶劃撥帳號 ：00356321北台南家扶，電話（06）6324560。

北台南家扶今天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，被認養人送卡片，念出心中的感謝。記者鄭惠仁／攝影
北台南家扶今天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，被認養人送卡片，念出心中的感謝。記者鄭惠仁／攝影
中醫師黃景宏認養兩名就學孩子，今天相見歡。記者鄭惠仁／攝影
中醫師黃景宏認養兩名就學孩子，今天相見歡。記者鄭惠仁／攝影
北台南家扶今天在忠義國小武德殿舉辦認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，也曾是被認養人的李倩枚回饋社會，認養孩子。記者鄭惠仁／攝影
北台南家扶今天在忠義國小武德殿舉辦認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，也曾是被認養人的李倩枚回饋社會，認養孩子。記者鄭惠仁／攝影

認養 台南美術館 子女

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