北台南家扶愛的連線相見歡 見證無血緣的大愛

北台南家扶今天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，共有來自各地61名認養人與83名配對的家扶兒及家人共聚，首次參加相見的認養人黃景宏一大早就和子女來到現場，急著要看所認養的2名孩子，當收到感謝卡時，難掩內心的激動與歡喜。

北台南家扶主任莊淑惠表示，家扶基金會自1977年推動國內認養制度，早期曾受助的兒童如今已自立，許多人回饋社會，回來擔任認養人，有認養年資超過30年的也有已經傳到第2代的，代代相傳的愛也正是持續不斷的重要因素。家扶每年為認養人及孩子辦理一次愛的連線相見歡活動，讓孩子們能見到長年贊助他們的叔叔阿姨，北台南家扶目前扶助約1450名兒少，而認養人則遍布全台，每月提供1000元資助認養兒，協助他們日常所需。

自立青年李倩枚早年因單親，媽媽需獨力撫養3子女而受助，她感謝認養人及時伸出援手為媽媽減輕了負擔，記憶中自己年幼時十分害羞缺乏自信，因為有家扶的陪伴讓她有了突破困境的勇氣，「家扶及認養人是我一生中的重要貴人」，所以自高中起就到自立青年組成的志工團體擔任志工。

擔任護理師的李倩枚說，生活並非富裕但期能學習認養人無私的愛，讓愛能代代相傳，目前剛認養1名小朋友，今日特別帶著好朋友與認養的孩子相見，也透過自己的故事勉勵家扶的弟妹們。社工回憶，李倩牧小時候登山，因過程有垂吊，嚇得發抖，但大哥哥大姊姊的協助而克服恐懼。她也以面對困難，就要設法克服鼓勵被認養人。

認養人黃景宏今早帶著子從台北趕來，他說，與太太都是中醫師，畢業後忙於創業成家，現生活步入穩定也期能將助人的信念早日落實，讓子女自幼更懂得分享愛；夫妻除認養陳姓、楊姓學生，也同時認養2名國外的失依兒童。「愛是無國界」，他說， 幫助孩子無論美醜聰明與否或國內國外，只要經社工專業評估是有需要的孩子就值得我們去幫助。