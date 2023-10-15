UCLA棕熊隊抵嘉 觀眾擠成沙丁魚

UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊昨天早上在嘉義縣府前廣場演出，攜手東石國中、竹崎高中樂旗隊吹奏樂曲，豔陽高照下大家狂冒汗。民眾抱怨，擠在圍欄外如沙丁魚，站後排看不到表演，且只有長官席有遮陽棚，現場猶如人肉烤箱。文觀局說，主要提供學校交流，若有演出需求，將調整場地及設備。

陳姓縣民說，行進樂隊沒高台要怎麼看，只能看第一排，看不出變換隊形，只有長官席有遮陽棚，樂隊正面沒遮陽地方，參加活動人很多，若要遮蔭只能繞樂隊背面。

議員詹琬蓁說，天氣炎熱，許多民眾反應很熱，大家都站一起很擠，無法好好觀看表演，後面人會被前面人擋住，看不到隊形變化，場地可以有更好選擇，像之前辦全民運晚會田徑場，就有更好視野觀賞。

議員江佩曄說，連坐樂隊前遮陽棚，都因太陽直射冒汗，民眾沒遮陽棚很辛苦，每人都頂大太陽站著看，行進樂隊距離有點遠，幾乎只看得到前三排表演者，圍欄外民眾距離遙遠，希望未來場地再精進，讓大家坐著看表演。

文觀局長徐佩鈴說，UCLA棕熊行進樂隊主要與縣內國高中樂隊交流，因規格不像國慶日表演，為順道帶動嘉有好市集人潮，地點選在縣府前廣場，當初不考慮其他地點，封路有足夠大空間讓樂隊行進，確保表演者安全。

徐佩鈴表示，這次活動縣府自辦，未外包委託廠商，因縣府前廣場面積廣大、樂隊表演時間短，10月天氣逐漸轉涼，沒架設遮陽棚。

徐說，未來若有正式樂隊表演，定找尋適合地點，考量表演者、觀眾需求，再調整場地及設備。