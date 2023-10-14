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UCLA棕熊隊抵嘉開演 民眾烈日下擠沙丁魚怨：只有長官有遮陽棚

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出。記者劉學聖／攝影
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出。記者劉學聖／攝影

UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出，攜手東石國中、竹崎高中樂旗隊吹奏樂曲，豔陽高照下大家狂冒汗。民眾抱怨，擠在圍欄外如沙丁魚，站在後排根本看不到表演。文觀局表示，主要提供學校交流，若有正式演出需求，將調整場地及設備。

陳姓民眾說，行進樂隊沒有高台要怎麼看，都只能看到第一排，看不出正在變換什麼隊形，而且只有長官席有遮陽棚，樂隊正面都沒有能遮陽的地方，來參加活動的人很多，現場宛如大型人肉烤箱，若要遮蔭只能繞到樂隊背面，場地選擇和規畫有待改進。

議員詹琬蓁說，今天天氣非常炎熱，許多民眾都反應很熱，且大家都站在一起真的很擠，無法好好觀看表演，後面的人會被前面的人擋住，而且也看不到隊形變化，場地可以有更好的選擇，像是之前舉辦全民運晚會的嘉義縣立田徑場，就有更好的視野觀賞表演。

議員江佩曄說，就連坐在樂隊前的遮陽棚下，都因太陽直射而冒汗，民眾沒有遮陽棚真的很辛苦，每個人都頂著大太陽站著觀看，而且行進樂隊距離有點遠，幾乎只看得到前三排表演者，圍欄外的民眾更加距離遙遠，希望未來場地能再精進，讓大家都能坐著看表演。

文觀局長徐佩鈴說，UCLA棕熊行進樂隊到嘉義縣表演，主要與縣內國高中樂隊交流，因規格不像國慶日的正式表演，也為順道帶動嘉有好市集人潮，所以將地點定在縣府前廣場，當初不考慮其他地點，且封路有足夠大的空間能讓樂隊行進，確保表演者安全。

徐佩鈴也說，這次活動由縣府自辦，未外包委託廠商，因縣府前廣場面積廣大、樂隊表演時間短，且進入10月前幾天逐漸轉涼，沒有架設遮陽棚，未來若有正式樂隊表演，一定會找尋適合地點，也會考量表演者、觀眾需求，再調整場地及設備。

UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出，民眾怨擠在圍欄外沒遮陽又看不清楚。記者黃于凡／攝影
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出，民眾怨擠在圍欄外沒遮陽又看不清楚。記者黃于凡／攝影
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出，天氣很好豔陽高照。記者黃于凡／攝影
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出，天氣很好豔陽高照。記者黃于凡／攝影
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出，民眾怨擠在圍欄外沒遮陽又看不清楚。記者劉學聖／攝影
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出，民眾怨擠在圍欄外沒遮陽又看不清楚。記者劉學聖／攝影
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出。記者劉學聖／攝影
UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊今早在嘉義縣政府前廣場演出。記者劉學聖／攝影

嘉義 議員 棕熊 UCLA

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