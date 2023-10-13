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遊子國慶連假返嘉逛文化路夜市驚見垃圾 嘉市府：加強淨化夜市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府在文化路夜市行人徒步區，晚間7點到11點設置垃圾桶及資源回收桶，收取垃圾。記者魯永明／攝影
嘉市府在文化路夜市行人徒步區，晚間7點到11點設置垃圾桶及資源回收桶，收取垃圾。記者魯永明／攝影

國內十大觀光夜市-嘉義市鬧區文化路夜市，國慶連假湧入滿滿人潮，許多遊子返嘉探親、體驗光榮城市，王姓市民逛文化路夜市，看到夜市人潮超乎想像，人潮帶來商機也製造垃圾，影響市容整齊，建議權責單位加強管理；市府建設處說，已在定點設垃圾桶，近期規畫專案聯合相關單位，宣導取締，提供遊客舒適乾淨消費空間。

北漂工作的王姓市民得知市長黃敏惠，獲得天下雜誌調查施政滿意度第一名5星首長，利用圄慶連假回嘉，到北香湖公園參觀光織影舞，參加白沙屯媽祖贊境與諸羅搖滾等活動，感受家鄉城市在市長黃敏惠領導下，脫胎換骨進步許多。

王姓市民特地到文化路夜市逛街，看到文化路夜市人潮超乎想像，雖然人潮帶來商機，卻也同時製造垃圾，影響市容整齊，建議權責單位加強管理。

市府建設處說，文化路夜市是嘉市重要觀光據點，帶來觀光人潮，也帶來垃圾髒亂等清潔環保問題，市府除在行人徒步區設置時間，晚間7點到11點設置垃圾桶及資源回收桶，收取垃圾外，多次要求文化路暨蘭井街設攤區 (路)段自治會加強約束攤商，自主管理及宣導環境整潔。

但是大量遊客逛夜市，少數未發揮公德心亂丟垃圾，市府近期規畫專案勤務處理，聯合相關單位宣導取締，創造住戶、店家、攤販及遊客共好，提供舒適乾淨的消費空間，讓文化路夜市永續經營。位在民權路中央廣場以南、垂楊路文化公園以北的文化路，約4、500公尺路段，白天雙線車道，晚間7點到11點成為行人專用徒步區夜市，禁止車輛進，獲選台灣十大夜市、嘉義新八景。

北漂工作的嘉市王姓市民到文化路夜市逛街，看到夜市人潮超乎想像，雖然人潮帶來商機，卻也同時製造垃圾，影響市容整齊，建議權責單位加強管理。圖／讀者提供
北漂工作的嘉市王姓市民到文化路夜市逛街，看到夜市人潮超乎想像，雖然人潮帶來商機，卻也同時製造垃圾，影響市容整齊，建議權責單位加強管理。圖／讀者提供
國內十大觀光夜市-嘉義市鬧區文化路夜市滿滿逛街人潮。記者魯永明／攝影
國內十大觀光夜市-嘉義市鬧區文化路夜市滿滿逛街人潮。記者魯永明／攝影
北漂工作的嘉市王姓市民到文化路夜市逛街，看到夜市人潮超乎想像，雖然人潮帶來商機，卻也同時製造垃圾，影響市容整齊，建議權責單位加強管理。圖／讀者提供
北漂工作的嘉市王姓市民到文化路夜市逛街，看到夜市人潮超乎想像，雖然人潮帶來商機，卻也同時製造垃圾，影響市容整齊，建議權責單位加強管理。圖／讀者提供

夜市 白沙屯媽祖 垃圾桶 連假 黃敏惠 資源回收

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