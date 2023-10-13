遊子國慶連假返嘉逛文化路夜市驚見垃圾 嘉市府：加強淨化夜市

國內十大觀光夜市-嘉義市鬧區文化路夜市，國慶連假湧入滿滿人潮，許多遊子返嘉探親、體驗光榮城市，王姓市民逛文化路夜市，看到夜市人潮超乎想像，人潮帶來商機也製造垃圾，影響市容整齊，建議權責單位加強管理；市府建設處說，已在定點設垃圾桶，近期規畫專案聯合相關單位，宣導取締，提供遊客舒適乾淨消費空間。

北漂工作的王姓市民得知市長黃敏惠，獲得天下雜誌調查施政滿意度第一名5星首長，利用圄慶連假回嘉，到北香湖公園參觀光織影舞，參加白沙屯媽祖贊境與諸羅搖滾等活動，感受家鄉城市在市長黃敏惠領導下，脫胎換骨進步許多。

王姓市民特地到文化路夜市逛街，看到文化路夜市人潮超乎想像，雖然人潮帶來商機，卻也同時製造垃圾，影響市容整齊，建議權責單位加強管理。

市府建設處說，文化路夜市是嘉市重要觀光據點，帶來觀光人潮，也帶來垃圾髒亂等清潔環保問題，市府除在行人徒步區設置時間，晚間7點到11點設置垃圾桶及資源回收桶，收取垃圾外，多次要求文化路暨蘭井街設攤區 (路)段自治會加強約束攤商，自主管理及宣導環境整潔。