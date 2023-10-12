全縣逾七成鄉鎮通過地方創生 雲林縣要拚人口進補

國發會推動「地方創生」計畫，昨天核定雲林縣林內鄉「療癒城鄉」、元長鄉「全齡共創農村」地方創生案，中央各部會將補助2地共5423萬元軟硬體經費，目前雲林縣已有15個鄉鎮通過地方創生計畫。

雲林縣府計畫處表示，林內鄉、元長鄉2年前開始盤點鄉內資源，提出各項創生規畫，其中林內鄉生態豐富、特色產業多，又位於濁水溪源頭，今年上半年人口首見正成長，是很有動能的希望鄉鎮，元長鄉內則有很多產業進駐，近年陸續引進智能生產、科技管理，對地方發展產生正面的影響。

雲林縣政府計畫處長李明岳表示，林內鄉地方創生案以「療癒城鄉」為創生主軸，整合林內水舞休閒農業區青農共生鏈、林內青年共創基地，林內鄉濁溪清心舞山水產業活動、觀光指標系統強化計畫、林內鄉生活產業景觀創生再造計畫、林內鄉轄內道路及人本環境環境改善工程等細部計畫，改善觀光與區域景觀特色及道路與周邊環境。

元長鄉地方創生案以全齡共創農村為創生主軸，整合元進莊企業禽類冷鏈設備投資案、成達食品自動化丸類產品生產廠房案、客厝雜糧自動化花生加工產線案、元長鄉花生食農教育場域花生故事館案、元長鄉農特產推廣活動透過資源串聯的行銷市集活動，帶動元長鄉農特產推廣；搭配瓦磘庄集會所修復工程案、元長鄉農村青年創生培育基地，豐富在地創生元素。