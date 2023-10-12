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東勢鄉四美生命紀念園區啟用 設有不焚香不燒金樹葬區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎。記者蔡維斌／攝影

雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎，多達十多座地藏神位，護佑先人，並設有禮賓廳及環保樹葬區，不焚香祭拜、不燃燒香燭紙錢、不刻字、不立碑，減少環境負擔、促進土地循環利用，符合簡潔、節葬等世界環保殯葬趨勢。

四美生命紀念園區今天舉行啟用法會暨剪綵儀式，由東勢鄉長張健福偕同台塑麥寮管理部協理蔡建樑、議員蔡永富及代表、村長等地方人士共同主持，並請法師誦經開光，地方各界準備300桌供品普度，場面盛大。

鄉長張健福指出，火葬已漸成殯葬主流，東勢鄉僅有的東北公墓納骨堂納骨塔位數量已飽和，決定將舊四美公墓原地約兩公頃用地新建四美生命紀念園區，公所在財源有限情況下仍自籌1億520萬元，感謝縣府補助1500萬元及台塑企業補助約4千萬元，合計約1億5千萬元經多年規畫重建終能順利完成，今天正式剪綵啟用。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑也指出，台塑企業關懷地方，四美生命紀念園區完工，台塑也協助約4千萬元完成內部裝潢，並建置骨灰位、神主牌位及骨骸位共萬餘位，讓先人有完善環境得以安息。

張健福說，目前尚有許多先人遺骸暫置於東北公墓納骨塔，如今可遷入環境優雅的新塔，新納骨塔設計符合民間習俗信仰要求、安全耐用，建物風格融入現代化設計，讓墓園不再是個陰暗積塵之地，且進出、停車方便，並設有兩座禮賓廳可供辦理告別式。

同時因應時代變遷，也設立環保樹葬區等多元葬法，不焚香、不燃燒香燭紙錢、不刻字、不立碑，減少環境負擔、促進土地循環利用，符合簡潔、節葬等環保殯葬趨勢，以利慎終追遠。

東勢鄉四美生命紀念園區環境優雅，設有兩座禮賓廳可供辦理告別式。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉四美生命紀念園區環境優雅，設有兩座禮賓廳可供辦理告別式。記者蔡維斌／攝影
因應時代變遷，東勢鄉四美生命紀念園區在納骨塔後側也設立環保樹葬區，不焚香、不燃燒香燭紙錢、不刻字、不立碑，符合簡潔、節葬等環保殯葬趨勢，慎終追遠。記者蔡維斌／攝影
因應時代變遷，東勢鄉四美生命紀念園區在納骨塔後側也設立環保樹葬區，不焚香、不燃燒香燭紙錢、不刻字、不立碑，符合簡潔、節葬等環保殯葬趨勢，慎終追遠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，地方準備三百多桌普度。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，地方準備三百多桌普度。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉斥資1億5千萬元打造廣達兩公頃的生命紀念園區，今天落成開幕，主建築納骨塔由台塑企業贊助內部多達一萬多塔位，設備新穎。記者蔡維斌／攝影

納骨塔 樹葬

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