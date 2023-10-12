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注意！實價登錄誤植價格 台南2年裁罰81件、金額823萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局鼓勵實價登錄改以數化線上申報方式，以避免誤植受裁罰。圖／台南市地政局提供
台南市地政局鼓勵實價登錄改以數化線上申報方式，以避免誤植受裁罰。圖／台南市地政局提供

台南市地政局表示，實價登錄實施後，經多次變革從買賣租賃申報，擴增至預售屋買賣、解約及轉租申報等，各類申報規定雜繁且欄位眾多，但有價格欄位申報錯誤即必需受到裁罰的風險，南市近2年查處裁罰81件、金額高達823萬元，其中不乏非故意誤植者而遭裁罰者，為此特指示加強實價登錄錯誤申報態樣的宣導，以降低申報人不諳申報而誤觸裁罰機率。

永康地政事務所為提高實價登錄正確率，以減少誤觸裁罰機率，特舉辦「紙本申報(A3)改線上申報(A2)」好禮獎不完活動，活動內容為若以紙本申報者，即以贈送宣導小品鼓勵申報人現場改以數化線上申報方式，其間由專人負責指導登錄，輔以系統防呆檢核機制，讓申報人資訊再確認，避免因登錄資料漏填，及減少填寫錯誤邏輯，降低被裁罰的機率。

地政局長陳淑美表示，買賣實價登錄新制申報方式，分為「線上登錄、紙本送件(A2)」，及紙本申報(A3)，紙本申報為買賣雙方填具紙本申報書，且由雙方(及代理人)簽章確認後，併同登記案件送件，由於缺乏數位系統防呆及檢核機制，其登錄欄位填寫方式各有不同，易造成填寫錯誤而不自覺。

而數位「線上登錄、紙本送件(A2)」則以網際網路登錄後，列印紙本後送件，可避免人工紙本申報(A3)的不足。因應實價登錄申報多次變革，台南市各地所於111年即成立「實價登錄專區」以專人指導方式，其申報檢核系統也持續精進，以減少申報人誤植、漏填或填寫邏輯錯誤，提升實價登錄資訊的正確率。

永康地政事務所表示自7月實施以來，已輔導多位申報人，並將永康所紙本申報比率2.58％降低至1.17％，本活動實施至12月31日止，預售屋及租賃申報也可適用，歡迎民眾、地政士或不動產經紀業者等踴躍參加，除獲得精品禮品外，又可透由專人指導學習數位化登錄技巧，日後申報不受時間及地點限制，且系統具有防呆機制及欄位填寫說明，更在價格欄位有「再次確認」機制，可有效降低申報錯誤而受裁罰機率。

實價登錄

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