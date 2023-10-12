東帝士百貨復活！進駐廠商呼之欲出 IKEA到台南有譜？

原東帝士百貨舊址興建「南山台南廣場」，外界關切那一家廠商要進駐？議員陳怡珍上午在議會經發局業務報告質詢，有確定那一家廠商要進駐了嗎？地方都在等，據傳是新光三越；經發局長林榮川笑了，表示牽涉到廠商機密，不便於幫廠商宣布；陳怡珍說，據傳是新光三越，經發局不便證實但聽起來是了。

陳怡珍也詢問IKEA會來台南嗎？之前最近傳出有到台南看地點；林榮川表示，最近有一個契機，積極的副總有來，最近會主動去拜訪，希望能落腳台南。

全台六都中目前只有台南沒有IKEA分店，而該店可能是台南網友心目中最想要台南有的商店之一，每次只要傳出有工地動工，網友就會猜測或敲碗「希望是IKEA要來了」，陳怡珍希望經發局努力，爭取多一點商機到台南。

東帝士百貨是許多老台南人不可或缺的回憶，原址興建南山台南廣場，為一棟地上12層，地下2層的複合式商辦大樓，預計引進複合商場、百貨零售、餐飲、影城等，地方期待進駐廠商早日定案，帶動北區一帶商機。

市府先前曾透露多次邀請IKEA到台南進駐，盤點適合地點包括商八、南紡、南山、鹽行國中附近、運河星鑽、仁德轉運站等，該公司傾向在台南投資大型店，市府會積極爭取。