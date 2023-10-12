聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市新盧山橋啟用 東義路也變寬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
連接嘉義縣市的盧山橋新建及東義路拓寬工程完工。記者魯永明／攝影
連接嘉義縣市的盧山橋新建及東義路拓寬工程完工。記者魯永明／攝影

連接嘉義縣市的盧山橋新建及東義路拓寬工程完工，盧山橋成全國第2長鋼拱橋，東義路變寬且改善積淹水，市長黃敏惠昨天出席完工典禮說，中央與地方合作，嘉邑行善團捐7000萬元公私合力，才讓總經費高達10億3538萬元的工程啟動，有滿滿感動與感謝，成為更加安全與便利的綠色景觀廊道。民眾有感說「東義路明顯變寬、更好走了！」

市府指出，新盧山橋全長205公尺，單跨不落墩，梁底高度提升後不再阻水，橋梁色彩以圓林仔社區油桐花意象為靈感，呈現純白、鵝黃、橘紅交疊配色，兩側設置人行道及6座景觀平台，去年11月先通車。

東義路改善全長約1715公尺，拓寬成20公尺，規畫排水系統、低窪地區道路提高，過彎線型也截彎取直，提升道路安全，道路兩側設人行空間，設施帶種洋紅風鈴木和茄冬樹，近期完工。

昨天啟用儀式，博愛國小學童朗誦市政顧問詩人渡也為盧山橋完成的新詩；內政部國土管理署長吳欣修讚賞，盧山橋改建是內政部尤其重視的1案，新橋亮眼、雄偉，是工程標竿。

人行道 內政部 風鈴木 桐花 黃敏惠

延伸閱讀

讓教師減壓更快樂 嘉義市府明年調降幼兒園師生比

影／全國第二長鋼拱橋在嘉市 新建盧山橋及東義路拓寬完工

嘉市光織影舞展吸引82萬人潮 促進觀光發展

嘉市搖滾音樂祭國慶連假吸客逾10萬 延續覺醒音樂祭熱潮

相關新聞

全台唯一…清代道署遺構 台南校園原地展出

南市永福國小校舍5年前重建，發現清期台灣兵備道署遺構，是全台灣唯一的道署衙門古蹟現場，採現地保留，打造成歷史、文化教育重...

雲林斗六西平路施工大塞車

雲林台1丁線斗六市西平路段昨天開始路面刨除重鋪工程，因封路、調撥車道，加上該路段號誌秒數較長，造成嚴重塞車，有的車等了4...

嘉市新盧山橋啟用 東義路也變寬

連接嘉義縣市的盧山橋新建及東義路拓寬工程完工，盧山橋成全國第2長鋼拱橋，東義路變寬且改善積淹水，市長黃敏惠昨天出席完工典...

台南改善通學步道 電線桿未遷

台南市政府已核定學校申請改善通學步道18案，不過多名議員昨天質詢時，拿出照片指出有的步道完工仍有電線桿、變電箱等障礙物，...

通學步道有電線桿怎麼還不移 南市議員憂心學生安全

台南市通學步道已獲核定18案3.1億元，但市議員昨質疑，有通學步道完成，但步道上有電線桿，不但不通暢也阻礙學生通行；並要...

台西五星級公廁挨批像座大馬桶 連假還「限時使用」

雲林縣政府斥資千萬元，在台西鄉地方信仰中心「安西府」旁興建1座號稱五星級公共友善廁所，上月啟用、試營運至今，因外觀新穎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。