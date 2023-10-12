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嘉市新盧山橋啟用 東義路也變寬
連接嘉義縣市的盧山橋新建及東義路拓寬工程完工，盧山橋成全國第2長鋼拱橋，東義路變寬且改善積淹水，市長黃敏惠昨天出席完工典禮說，中央與地方合作，嘉邑行善團捐7000萬元公私合力，才讓總經費高達10億3538萬元的工程啟動，有滿滿感動與感謝，成為更加安全與便利的綠色景觀廊道。民眾有感說「東義路明顯變寬、更好走了！」
市府指出，新盧山橋全長205公尺，單跨不落墩，梁底高度提升後不再阻水，橋梁色彩以圓林仔社區油桐花意象為靈感，呈現純白、鵝黃、橘紅交疊配色，兩側設置人行道及6座景觀平台，去年11月先通車。
東義路改善全長約1715公尺，拓寬成20公尺，規畫排水系統、低窪地區道路提高，過彎線型也截彎取直，提升道路安全，道路兩側設人行空間，設施帶種洋紅風鈴木和茄冬樹，近期完工。
昨天啟用儀式，博愛國小學童朗誦市政顧問詩人渡也為盧山橋完成的新詩；內政部國土管理署長吳欣修讚賞，盧山橋改建是內政部尤其重視的1案，新橋亮眼、雄偉，是工程標竿。
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