嘉市光織影舞展吸引82萬人潮 促進觀光發展

2023嘉義市光織影舞活動昨天落幕，橫跨中秋、國慶連假，12天展期，吸引近82萬人次參觀人潮，超過半數為外地遊客慕名而來，提高旅客留宿率，促進嘉義市觀光產業發展。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬今天告訴中央社記者，2023光織影舞展期期間，雖受中颱小犬影響，因而暫停活動2日，但今年度首次增加的粉紅主題市集及假日精彩表演活動，讓旅客及民眾熱情不減，經統計展期吸引近82萬人次參觀人潮。

張婉芬表示，光織影舞展期，在展場北香湖公園蒐集活動滿意度調查表，滿意度高，且其中超過半數為外地遊客，對嘉義地區旅遊發展及觀光產值發揮極大助益。

嘉義市政府表示，2023光織影舞力求突破、再創新，光影藝術跨界結合時尚設計，全區以溫暖而堅定的粉紅色打造，深受市民及全國民眾喜愛浪漫氛圍。

市府指出，已連續4年舉辦光織影舞活動，今年力求突破，運用創新科技，大玩色彩元素等新型態，入展區就能看到10公尺巨型火箭和「芭比粉」月亮造型「月光交響曲」，另外結合北香湖生態「翩翩起舞」作品，呈現月球奇幻唯美生態；「鏡花水月」光點則以懷舊「靈芝草人」角色發想，與神秘月光相映童趣。