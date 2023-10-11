超美！達娜伊谷、爵爵斯橫跨2部落 全台唯一雙名保安林

嘉義縣阿里山達娜伊谷吊橋的盡頭有片茂密森林，是農業部林業及自然保育署編號第1915號保安林，橫跨鄒族山美部落及里佳部落，在長老、資深獵人建議下，依原民傳統領域畫分，分別命名為「達娜伊谷保安林」和「爵爵斯保安林」，是台灣首座擁有2個名稱的保安林。

林業保育署嘉義分署指出，第1915號保安林橫跨嘉義縣阿里山鄉山美部落及里佳部落，自1936年編為保安林起，茂密森林守護部落、避免土石崩塌，也涵養溪流水源，成為傳統漁獵場所。為了連結地方與保安林情感，鼓勵大眾親近保安林，積極推動居民參與保安林命名。

山美、里佳部落耆老指出，2個部落分別利用第1915號保安林的不同區域，應各自命名以彰顯其文化和歷史價值，因此在參與蒐集命名資料時，多數人都認為依照傳統地名而言，保安林不同區域的名稱應有所區別，最後在會議中達成共識，將依部落各區域分別命名。

林業保育署嘉義分署指出，過程與2個部落耆老和資深獵人討論，紀錄第1915號保安林內各區域鄒族傳統地名，並透過鄒族自然資源共同管理會討論，由2部落代表依傳統領域分別將1915保安林命名為山美部落的「達娜伊谷保安林」及里佳部落的「爵爵斯保安林」。

林業保育署嘉義分署長張岱說，1915保安林是全台首座同時擁有2個名稱的保安林，雙重命名展現台灣原住民部落文化多樣性，突顯與原住民族共管森林資源的新里程碑，強化雙方共同守護生態和文化價值，及保護自然環境和文化遺產的共同使命。