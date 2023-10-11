台南圓環紅燈右轉 民怨規定不一

台南舊城區7個圓環長久以來進出外環都可紅燈右轉，地方早已習慣，不過8月底起大同路右轉東門圓環改為禁止紅燈右轉，東門陸橋進此圓環的汽機車右轉則要依循專屬燈號，讓民眾抱怨規定不一造成混亂。有議員建議，市區圓環應統一標準；市府回應，會與警方盤點需要禁止紅燈右轉之處。

台南舊城區的民生綠園、西門、後甲圓環，機慢車進出皆可紅燈右轉，台南車站前圓環、小西門圓環則要遵照號誌行駛，東門城圓環則沒號誌；東門圓環除了大同路外，北門路、民權路、府前路口機慢車能紅燈右轉，而從東門陸橋往此圓環，下橋要右轉，須靠右待右轉號誌燈亮。

台南市交通局解釋，因東門陸橋通行後也允許機慢車騎上去，大同路轉進東門圓環時不確定騎士會上陸橋還是走地下道到北門路等，可能會造成與圓環車輛行向衝突，經過良久考慮，禁止紅燈右轉。

南市警一分局表示，迄今有民眾檢舉4件機車紅燈右轉，已依規定開單。1名騎士說，以往習慣從大同路轉圓環地下道到北門路上班，前陣子上班途中，發現禁紅燈右轉告示牌連忙煞車停止，目前為止還在適應。

南市議員蔡筱薇認為，對於市區內的圓環應統一標準，並在進出圓環前都清楚標示、提醒。南市交通局回應，舊城區內的圓環大小不一，每個都有不同交通特性，目前尚無其他圓環會跟進禁止紅燈右轉，不過日後會偕同市警局全面盤點，以考量用路人安全前提下，討論需要禁止紅燈右轉之處、加強圓環周邊告示。