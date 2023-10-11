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台南推固體再生燃料 環團憂帶進國外廢塑

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
國內事業廢棄物超過處理量能，廢塑膠亂倒情形普遍，政府力推SRF廢棄物處理能源化政策，減少亂倒，也讓廢塑膠成為再生能源。圖／台南市環保局提供
國內事業廢棄物超過處理量能，廢塑膠亂倒情形普遍，政府力推SRF廢棄物處理能源化政策，減少亂倒，也讓廢塑膠成為再生能源。圖／台南市環保局提供

為解決事業廢棄物處理量能不足問題，政府力推廢棄物處理能源化政策，台南市環保局目前正輔導3家業者生產「固體再生燃料（SRF）」；環團認為，若只是處理境內廢塑是功德，但問題是國內允進口廢塑用於再生能源的原料，等於是把汙染帶進來。環保局表示，目前以處理在地廢料為主，會盡起把關責任。

台南市可焚化日垃圾量1800噸，其中事業廢棄物400噸，目前城西、永康兩座焚化廠處理量是1350噸，缺口450噸，部分請鄰近縣市焚化廠處理，部分打包暫存，但已累積到30萬噸，若未來要燒完可能要20年。不僅台南如此，其他縣市也一樣，為了處理超過負荷量的事廢，環境部與經濟部合作，力推廢棄物處理能源化，以固體再生燃料替代煤炭在鍋爐及燃燒裝置產生熱能。

南市環保局目前輔導3家再利用機構以木料、廢棄塑膠生產固體再生燃料。局長許仁澤說，台南下游有利用SRF設備的廠商仍不夠，因此缺少去化管道，有銷售管道才能促使業者願意投資，將透過跨域合作，以加速SRF廢棄物處理能源化。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，透過廢棄物處理能源化產生的電視為綠色能源，若SRF來源來自國內廢塑膠與木材，沒話說，但諷刺的是，政府開放SRF原料進口，這不是在幫外國處理廢塑、廢料嗎？毒台灣人民以及製造戴奧辛空汙嗎？黃煥彰也說，處理國內的廢塑是功德，但進口外國不要的廢塑來當材料是不對的行為，應該禁止。

市議員蔡育輝認為，台南累積的事廢可觀，推SRF是辦法，但原料應是在地而非進口，且也要防止壟斷，應鼓勵更多廠商投入。

許仁澤回應，3家受輔導廠商使用的廢塑料都來自在地，過程中都會定期檢測，除了生產的固體再生燃料必須符合熱值，並且氯含量、重金屬含量都要符合標準；他強調，含有雜質的廢塑膠可能有重金屬、戴奧辛汙染，源頭都要落實分篩，源頭做好分篩，產出的SRF就會愈細、愈單純，汙染就會更少。

廢棄物 台南 戴奧辛 再生能源 環境部

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