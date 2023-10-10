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嘉市天后宮百里徒步進香 垃圾不落地帶動廟會環保

中央社／ 嘉義市10日電

嘉義天后宮玉三媽「行百里心香路」徒步進香7日啟駕，為期4天3夜、全程逾140公里，是嘉南地區頗具規模進香活動；市長黃敏惠今天表示，進香隊伍提倡垃圾不落地，帶動廟會環保風氣。

黃敏惠下午率市府團隊前往湖子內重劃區恭迎天后宮玉三媽回程，現場逾百名信眾虔誠參拜。

嘉義市天后宮董事長王文良致詞表示，天后宮玉三媽至台南市大內區三嵌天后宮「行百里心香路」進香活動，於7日晚間啟駕，近300名信眾「花婆腳」護駕隨行玉三媽鑾駕。

王文良指出，這項進香活動全程超過140公里，過境近70座宮廟，歷經4天3夜，預計今天晚間回鑾安座，為嘉南地區最具規模且富特色的徒步進香活動。

黃敏惠表示，「行百里心香路」進香活動邁入11年，祈求在玉三媽庇佑下，百業興盛、民生安和樂利；很高興活動1年比1年盛大，且進香隊伍提倡垃圾不落地，維護沿途環境整潔，帶動廟會環保風氣。

王文良說，玉三媽鑾駕金（俗稱壓轎金），進香4天3夜全程墊托玉三媽玉輦，隨玉三媽鑾駕進香來回，經過百里徒步，匯聚加持祝福殊勝，於玉三媽晚間回鑾安座後，將在現場發放賜福。

天后宮 黃敏惠 嘉義

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