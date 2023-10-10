國慶不能沒中華民國 台南立委參選人送國旗禮物

今天雙十國慶，台南無黨籍立委參選人李全教上午在永康競選總部發送限量國旗胸針與小國旗，領取的的人要先說「中華民國生日快樂」。

上午一早就有爸爸媽媽帶著小朋友、結伴年輕人、帶毛小孩前來的全家福等在地鄉親，還有高齡90多歲的阿嬤，場面熱烈，李全教也與民眾揮國旗、高呼中華民國生日快樂。

李全教表示，今天是中華民國國慶，身為國民當然帶著國旗、喊中華民國萬歲，很多國家慶典時執政當局不拿國旗、不唱國歌，今天要特別強調，這國旗與國號帶領2300萬人民從貧窮走向繁榮富庶，我們要珍惜，任何破壞人民生活安和樂利的都是歷史罪人，2300萬人民應該唾棄。

李全教呼籲賴清德「勇敢唱出你要競選總統的國家國歌」，舉起曾被蔡英文說是流亡政府的中華民國國旗，告訴我們的下一代這段歷史，「是我們的革命烈士推翻了滿清政府、創建中華民國」。

李全教說，每當選舉，國家認同和意識形態又會被拿出來操作，這幾年無論從課綱、外交、文化、宗教、歷史都在刻意去中華民國化，決定慶祝國慶，發送限量的國旗胸針與小國旗給鄉親。 立委參選人李全教送國旗小禮物給市民。記者周宗禎／攝影 立委參選人李全教送國旗小禮物給市民。記者周宗禎／攝影 國慶不能沒有中華民國，祝中華民國生日快樂立委參選人李全教送國旗小禮物。記者周宗禎／攝影 國慶不能沒有中華民國，祝中華民國生日快樂立委參選人李全教送國旗小禮物。記者周宗禎／攝影

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