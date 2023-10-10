台南光棍節單身聯誼 男性報名不到20分鐘額滿
政府與正統鹿耳門聖母廟將於11月11日「光棍節」辦理今年第3場單身聯誼活動，今天上午10時10分開放網路報名，男女各260個名額，男性名額不到20分鐘就額滿。
這場單身聯誼是台南市政府和聖母廟今年合辦的第3場，也是最後1場，相較於5月及8月的前2場單身聯誼，年齡上限從45歲提高到50歲，報名資格不限台南人，全國單身男女都行，活動時間定於11月11日下午4時至晚間9時30分，安排趣味闖關DIY、米其林總舖師辦桌晚宴、互動聯誼等項目。
廟方於今天上午10時10分開放報名網頁供想參加的民眾報名，男性、女性點選不同路徑填寫報名表單，網頁表單於報名額滿時自動關閉，但不到10時30分，男性報名表單就已顯示額滿，廟方隨後也透過臉書（FACEBOOK）粉專宣布，男性名額已額滿。
有網友留言指出，「太誇張了，剛填完資料按送出就顯示額滿」，「報名太難了，希望以後改成抽籤」，還有人希望廟方可加開名額。
廟方公告指出，如有需要，將加開30名候補名額，一切以粉專公告為準。
正統鹿耳門聖母廟與台南市民政局5月合辦今年首場單身男女未婚聯誼活動，男女名額各60人，男性名額在開放報名1天內額滿；8月再次舉辦七夕單身聯誼活動，名額增加到男女各180人，7月15日開放報名，男性180個名額不到27分鐘就搶光。
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