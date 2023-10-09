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好天氣助攻 嘉南景點連假人多

聯合報／ 記者鄭惠仁李宗祐張已亷／連線報導
昨天國慶連假第2天，台南市中西區國華商圈人潮多。記者鄭惠仁／攝影
昨天國慶連假第2天，台南市中西區國華商圈人潮多。記者鄭惠仁／攝影

國慶連假南部湧現旅遊人潮，台南近兩天許多飯店住房率超過9成、嘉義市的指標性飯店也都客滿，太陽露臉不多溫度舒爽，美食店家出現排隊。另，屏東小琉球前天湧入1萬2000多人登島，卻有人涉在知名地標花瓶岩旁涼亭紮營，大鵬灣國家風景區管理處研議後續設告示牌，禁止占用公有地。

台南昨近中午起安平老街、中西區的國華街及友愛街、藍晒圖文創園區等出現人潮，部分路段摩肩擦踵人擠人。國華街賣滷麵的業者說，連假第1天就人多，昨有過之而無不及；陳姓飲料業者說，原擔心登革熱讓人潮會減少，實際上沒有受影響。

南市觀旅局長林國華說，根據南市旅館商業同業公會、民宿發展協會統計，6日市區旅宿住宿率就超過9成，整個連假的平均住房率約7成。

嘉市府觀光新聞處觀光處指出，此次連假住房率至少7成，因嘉市旅宿性價比高，加上白沙屯拱天宮媽祖贊境、諸羅搖滾音樂祭、光織影舞展等吸客。

有民眾前天到小琉球的地標花瓶岩時，拍下一旁涼亭被至少4頂帳篷霸占。鵬管處副處長王玟傑說，已勸離占用者，未來加派人員巡察；縣府交旅處長黃國維指出，小琉球尚無合法露營區，西北角的沙瑪基露營區待委外經營、並獲鵬管處許可後，再通知縣府即可營運。

小琉球 連假 露營區

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