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日本跨黨派國會議員訪台南景點 黃偉哲親導覽

中央社／ 台南8日電

日本「日華議員懇談會（簡稱日華懇）」會長、眾議員古屋圭司率跨黨派國會議員團訪台，今天到台南市參訪烏山頭水庫與山上花園水道博物館等景點，台南市長黃偉哲親自導覽。

參訪團今天除了與黃偉哲進行午宴，並先後前往烏山頭水庫、八田與一園區，以及山上花園水道博物館，除了在八田與一銅像前致意外，也透過參訪瞭解八田與一當時在台南的生活與工作情形。

黃偉哲在午宴致詞表示，古屋圭司及日華懇多名議員造訪是台南的榮幸，而台南市與日本歷史淵源、友誼極深，包括日本技師八田與一、濱野彌四郎等人在台南留下許多偉大建設，對民生與經濟發展貢獻甚大，到如今仍讓大家感念。

黃偉哲進一步介紹，台南是台灣文化古都、宗教之都、美食之都，也是擁有最新半導體園區的科技新都，官方及民間都與日本有非常多交流，明年是「台南400」，屆時會舉辦台灣燈會等一系列活動，希望古屋圭司等人明年再訪台南，一起紀念台南400與台日友好。

古屋圭司表示，台灣和日本有深厚信賴關係，他雖然曾來台灣超過50次，卻是首次造訪台南，很高興能來拜會黃偉哲，並參訪八田與一建造的灌溉系統，這個水利系統到今天依然被沿用，灌溉台灣重要穀倉嘉南平原。

八田與一 日本

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