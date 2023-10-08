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把義消當正職 周清村做35年

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣昨表揚119名資深義消，義消總隊副總隊長周清村（右）將義消當成正職服務35年，草嶺義消分隊長簡英詣在山區協助救災25年。記者陳雅玲／攝影
雲林縣昨表揚119名資深義消，義消總隊副總隊長周清村（右）將義消當成正職服務35年，草嶺義消分隊長簡英詣在山區協助救災25年。記者陳雅玲／攝影

雲林縣消防局昨表揚119位資深義消，草嶺義消分隊長簡英詣1998年加入義消行列，隔年發生921地震，家族親友29人罹難，他因在外工作逃過一劫，地震後急奔山區救援，是他最難過救災行動，事後更積極投入義消工作，盼減少遺憾發生。

義消總隊副總隊長周清村服務35年，將義消當成正職工作；榮獲義勇消防人員年資標獎牌，包括前縣議員李建昇等119名義消，多年來災害搶救、防火宣導及緊急救護無私奉獻，令人感佩。

周清村1988年加入義消行列，曾參與縣內多起重大救災活動，像是斗南製香工廠大火、豐田工業區火警，甚至921地震，都有他協助救災身影，他原本經營電器行，將義消當成正職在做，本業無法顧及，為此雇用多名員工協助電器維修。

張麗善感佩義消人員付出，希望民眾需要協助都能獲得最好幫忙，因此設置消防局護理師，線上指導民眾CPR，引進最新12導程心電圖、電動骨針、到院前超音波、5G雲端傳輸判讀，全力支持救災用無線電數位化，全國首創救災緊急求救專用無線電，以通訊科技救災無死角為目標，使救災現場有效接收及傳達訊息，讓民眾生命財產獲得保障。

消防局長林文山說，縣長上任持續提升義消協勤津貼額度及平安保險福利，編列數百萬預算逐年汰換義消消防衣帽鞋，陸續成立草嶺義消分隊、西螺防火宣導義消分隊、六合救護義消分隊，預計明年完成虎尾第二分隊新建成軍。

地震 草嶺

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