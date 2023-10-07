義消當正職、921受災戶在山區救援 雲林縣表揚資深義消

雲林縣消防局今天表揚119名資深義消人員，義消總隊副總隊長周清村服務35年，將義消當成正職工作無私服務、草嶺義消分隊長簡英詣服務25年，在921地震成受災戶，仍到山區救援，今天同獲表揚。

雲林縣今天頒發義勇消防人員年資標獎牌，包括前縣議員李建昇等119名義消，多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的無私奉獻，令人感佩。

雲林縣義消總隊副總隊長周清村民國77年加入義消行列，服務迄今35年，曾參與縣內多起重大救災活動，像是斗南製香工廠大火、豐田工業區火警，甚至921地震，都有他協助救災身影。

他原本經營電器行，因將義消工作當成正職在做，本業無法顧及，為此雇用多名員工協助電器維修。

草嶺義消分隊長簡英詣民國87年加入義消行列，隔年發生921地震，他住在草嶺的家族親友29人罹難，他因在外工作逃過一劫，地震發生後他急奔山區救援，是他最難過的救災行動，事發後他更積極投入義消工作，希望減少遺憾發生。

張麗善感佩義消人員的付出，並指出希望民眾需要協助時都能獲得最好的幫忙，因此設置消防局護理師線上指導民眾CPR，引進最新12導程心電圖、電動骨針、到院前超音波、5G雲端傳輸判讀，並全力支持救災用無線電數位化及全國首創救災緊急求救專用無線電，以通訊科技救災無死角為目標，使救災現場能夠有效接收及傳達訊息，也讓民眾的生命財產獲得保障。