台南辦大型就業博覽會 黃偉哲祝求職者順利拿年終開心過年
台南市政府今天在慈幼工商舉辦「台南好生活台南呷頭路、大型就業博覽會」，邀集台灣穗高、直得科技、緯穎科技、安心食品、碳佐麻里等服務業、傳產業、科技業81家廠商釋出4211個工作機會。市長黃偉哲說，辦大型就博會提供媒合就業平台，有現場面試也有線上面試服務，尤其10月已近年關，若順利求職成功，便有機會拿到年終獎金，開心過個好年。
黃偉哲指出，台南市政府今年已舉辦三場大型就業博覽會，也舉辦較小型就業求才媒合活動，希望中央與地方共同努力，讓企業獲得好人才，民眾覓得好工作。
勞工局長王鑫基表示，為協助廠商徵才、市民就業，市府至今年8月已辦徵才活動近200場次，大型就博會提供履歷健診、面試模擬及美容美髮等服務，讓求職者面試時能呈現最完美一面給企業主，增加求職成功機會；另為提供在外縣市想求轉職者就業媒合機會，積極開發線上媒合職缺，鼓勵可多加運用線上投遞履歷及視訊面試措施。
勞工局說，南市今年上半年促參招商成果累積達75億元，是地方政府第一名，市府將持續招商引資，積極促進經濟發展及創造優質就業機會，歡迎大家一起在台南呷頭路、過好生活。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南直轄市總工會理事長黃江福、大台南總工會副理事長陳美靜上午都到場關心。
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