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1次最高5萬5千元 雲林補助辦桌用環保餐具

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
辦桌是傳統台灣社會聚集親友、交流情感的飲宴方式。圖為過去雲林縣辦桌場景。圖／本報資料照片
辦桌是傳統台灣社會聚集親友、交流情感的飲宴方式。圖為過去雲林縣辦桌場景。圖／本報資料照片

雲林縣婚喪喜慶辦桌文化盛行，近年考量方便性，多數使用一次性餐具，為推廣減少使用一次性用品，以達垃圾減量，環保局9月公告補助外燴業者購買或租賃環保餐具，但未獲得響應，截至昨天僅1家業者申請購置補助，環保局分析，環保餐具須由業者自行清洗，較不便利，是推廣困難原因。

雲林有商業登記外燴業者共25家，每次辦桌設席，免洗餐具造成大量廢棄物，環保局爭取環境部補助，補助外燴業者購買或租借可重複清潔餐具。申請業者須設立雲林，具商業登記，實際從事活動、婚宴、廟會等外燴餐飲服務，補助分為購置重複性使用餐具（每一外燴業申請1次為限，最高補助5萬5千元），或向環保餐具業租賃環保餐具（外燴業者每場次補助1次，最高補助1萬5千元）。

環保局長張喬維說，計畫預計補助5家購置環保餐具、55場次外燴活動租賃環保餐具，申請至12月5日止，透過補助預計可減少近8萬件一次性用品，相當於約4噸垃圾量。

環保局8月開放業者申請，事先針對25家業者舉辦1場次說明會，並逐一輔導，因申請計畫業者需先行採購再提送文件送環保局申請，雖輔導過程業者來電表示有意願申請，但截至昨天僅少數業者申請，環保局呼籲，有意願申請業者，務必把握機會及早申請。

餐具 雲林 辦桌

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