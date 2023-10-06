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全運會7百萬元辦演唱會遭質疑「有何效益？」 南市府回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市主辦全運會開幕前一個周末舉辦市民之夜演唱會，市府說明結合運動及表演活動，可以吸引更多年輕人到場觀賞比賽。圖／台南市政府提供
台南市主辦全運會開幕前一個周末舉辦市民之夜演唱會，市府說明結合運動及表演活動，可以吸引更多年輕人到場觀賞比賽。圖／台南市政府提供

台南市暌違16年再度主辦全國運動會，在全運會開幕前一個周末10月14、15日連兩晚，在南市體育場園區體育之心廣場舉辦「市民之夜」演唱會，議員質疑花費7百萬元辦演唱會有何效益？市府說是結合年輕朋友有關注熱情的活動中一併做宣導。

市府表示，全運會雖然每2年舉辦一次，但比賽項目多達35種，除拍攝長期培養重點選手的整體性的行銷宣傳外，為觸及更多年輕族群的關注認識比賽項目，並進一步以暖身活動，吸引民眾來為選手加油。

適逢2024巴黎奧運將霹靂舞納入正式比賽項目，街舞及舞蹈是民眾觀賞及接觸的運動，規畫在全運會賽事開始前一個周末，結合台南市街舞比賽勝出的國高中團隊、學校有氧體操隊、大學熱舞社的表演，輔以現場運動體驗(全運會比賽項目中的輕艇、帆船、拳擊、棒球等)及歌曲演唱，吸引對運動有興趣的民眾來比賽場館附近實際支持參與，且學生在台上的表演活動至少有1小時，提供舞台給對運動有熱情的選手表演外，並展現本市健康與熱情活力。

市府強調，2021東京奧運、今年杭州亞運我國選手奮力的拚搏獲得佳績，感動鼓舞許多人，希望此次努力結合運動及表演活動，兼具時尚又健康的作法，可以吸引更多年輕人屆時到場觀賞比賽，帶給選手滿滿的支持，全力以赴創造更突破自我的佳績。

運動 街舞 台南 演唱會

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