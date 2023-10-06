聽新聞
test
0:00 / 0:00

電筒爆炸聲紛傳！雲林漏夜搶修剛通電又短路 台電說明原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖沿海受塵害嚴重，許多家戶門窗都卡一層厚厚塵土，甚至有村民發現可出含有油漬，鄉長李龍飛請環保局採樣化驗。記者蔡維斌／攝影
口湖沿海受塵害嚴重，許多家戶門窗都卡一層厚厚塵土，甚至有村民發現可出含有油漬，鄉長李龍飛請環保局採樣化驗。記者蔡維斌／攝影

雲林沿海從今天凌晨停電持續嚴重，紛傳電桿的電筒爆炸聲，有的已修復的電力，一通電馬上又短路受損，口湖鄉今天請消防局支援清洗電力再修復，全力動員搶修，至中午陸續復電，因颱風乾燥無雨夾帶土塵，沿海家家戶戶蒙塵嚴重，一早大家忙清洗門面，口湖鄉還傳出疑似油汙的灰塵，環保局也前往採樣化驗。

小犬颱風停電區域遍布雲林麥寮、台西、四湖、口湖、水林等沿海地區及崙背、二崙、土庫、北港、元長、褒忠等鄉鎮，至昨天下午5時累計曾停電戶數達近4萬7戶，經雲林區營業處動員200多位工程人員及承攬商，出動大批工程車及機具全力漏夜搶修下，停電戶數一度降至1萬1千多戶。

不料昨天入夜後，持續發生鹽塵侵襲，導致不少地方電線桿上的礙子及防護罩產生火花，造成累計停電戶數一度暴增至5萬多戶，經再度出動搶修，截至今天上午已有4萬8千餘戶恢復供電，尚有約6千餘戶停電。

口湖鄉長李龍飛說，從昨晚到今早，相關人員電話接到手軟，很多地方電力不穩一閃一閃，更有地方好不容易搶修恢復電力，沒想到通電不到幾分鐘，到處發出一聲聲「碰！」的爆炸聲，村子馬上又暗了下來，村民擔心不已。

李龍飛說，今天一大早馬上向縣府反映電筒通電後爆炸之事，認為可能是沿海嚴重的監份和灰塵所致，縣府通報消防局出動協助清洗電桿，清後再修，直到中午原本全鄉二十一村有十二村停電，已逐漸恢復到部分村落停電。

台電雲林區處也說明指出，這次因強風無雨，雲林又位於濁水溪旁，夾帶大量鹽塵，除大量電線被吹斷，無雨狀態帶來鹽塵害更加惡化，引起電力設備開關故障，斷線線路修復後，因鹽塵害使電力多次送電又跳電失敗，以麥寮、台西、四湖、口湖、水林等鄉尤為嚴重，已協調消防局幫忙清洗鹽塵，持續力拚全面復電。

強烈灰塵帶來嚴重沙害，造成沿海地區家家戶戶門窗，到處卡上一層厚厚塵土，各學校也遭受嚴重塵害，四湖鄉文生中學今天全校總動員大清掃，洗刷教室走廊。今天口湖地區還傳出厚的塵土中可能夾雜油漬，油從何來，村民也感不解，鄉長李龍飛獲報趕往查看後，並通報環保局採樣化驗，以確保對人體無害。

沿海塵害嚴重，台電全面出動不眠不休搶修電力，但一度因鹽塵通電後又損壞，修不勝修，最後請消防局協助出動消防車清洗電桿才穩定搶修品質。記者蔡維斌／攝影
沿海塵害嚴重，台電全面出動不眠不休搶修電力，但一度因鹽塵通電後又損壞，修不勝修，最後請消防局協助出動消防車清洗電桿才穩定搶修品質。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海塵害嚴重，各學校大清掃，全面洗教室。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海塵害嚴重，各學校大清掃，全面洗教室。記者蔡維斌／攝影
沿海塵害嚴重，台電全面出動不眠不休搶修電力，但一度因鹽塵通電後又損壞，修不勝修，最後請消防局協助出動消防車清洗電桿才穩定搶修品質。記者蔡維斌／攝影
沿海塵害嚴重，台電全面出動不眠不休搶修電力，但一度因鹽塵通電後又損壞，修不勝修，最後請消防局協助出動消防車清洗電桿才穩定搶修品質。記者蔡維斌／攝影
口湖沿海受塵害嚴重，許多家戶門窗都卡一層厚厚塵土，甚至有村民發現可出含有油漬，鄉長李龍飛請環保局採樣化驗。記者蔡維斌／攝影
口湖沿海受塵害嚴重，許多家戶門窗都卡一層厚厚塵土，甚至有村民發現可出含有油漬，鄉長李龍飛請環保局採樣化驗。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海塵害嚴重，各學校大清掃，全面洗教室。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海塵害嚴重，各學校大清掃，全面洗教室。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 停電 雲林

延伸閱讀

鹽塵害飛揚…嘉義縣沿海停電不停課 學生搬桌椅戶外教學

中颱小犬走了 彰化仍4千戶停電預計今傍晚修復

颱風釀停電蘭嶼6成用戶尚待復電 台電增派20人搶修

小犬颱風百年僅見有風無雨也有事 彰化四萬戶大停電禍首曝

相關新聞

台南藍軍控強迫打高端流感疫苗？衛生局：高端不進校園

公費流感疫苗2日開打，今年衛福部疾管署提供包括國光、賽諾菲、東洋和高端4種品牌讓民眾施打，台南市議會國民黨團中舉辦「不打...

迎「粉紅超跑」來嘉市駐駕贊境 佛寺、駕訓班供香燈腳過夜

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，上午7點接 駕，晚間7點30分駐駕大福興宮月...

電筒爆炸聲紛傳！雲林漏夜搶修剛通電又短路 台電說明原因

雲林沿海從今天凌晨停電持續嚴重，各電紛傳電桿的電筒爆炸聲，有的已修復的電力，一通電馬上又短路受損，口湖鄉今天請消防局支援...

台南主辦全運會花7百萬辦演唱會 議員質疑選手之夜變歌手之夜

台南市暌違16年再度主辦全國運動會，在全運會開幕前一個周末10月14、15日連兩晚，在南市體育場園區體育之心廣場舉辦「市...

雲林補助外燴業者減少使用免洗餐具 目標要減4頓垃圾

雲林縣婚喪喜慶辦桌文化盛行，近年考量方便性，多數使用一次性餐具，為推廣減少使用一次性用品，以達垃圾減量，環保局8月中旬公...

國慶晚會發小國旗遭拒？南市民政局：開放入口處發放不限民眾或貴賓

今年國慶晚會8日將於台南空軍基地舉行，台南市議會國民黨團日前砲轟是在替賴清德造勢，現又傳出市議員蔡育輝、李中岑、王家貞等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。