電筒爆炸聲紛傳！雲林漏夜搶修剛通電又短路 台電說明原因

雲林沿海從今天凌晨停電持續嚴重，紛傳電桿的電筒爆炸聲，有的已修復的電力，一通電馬上又短路受損，口湖鄉今天請消防局支援清洗電力再修復，全力動員搶修，至中午陸續復電，因颱風乾燥無雨夾帶土塵，沿海家家戶戶蒙塵嚴重，一早大家忙清洗門面，口湖鄉還傳出疑似油汙的灰塵，環保局也前往採樣化驗。

小犬颱風停電區域遍布雲林麥寮、台西、四湖、口湖、水林等沿海地區及崙背、二崙、土庫、北港、元長、褒忠等鄉鎮，至昨天下午5時累計曾停電戶數達近4萬7戶，經雲林區營業處動員200多位工程人員及承攬商，出動大批工程車及機具全力漏夜搶修下，停電戶數一度降至1萬1千多戶。

不料昨天入夜後，持續發生鹽塵侵襲，導致不少地方電線桿上的礙子及防護罩產生火花，造成累計停電戶數一度暴增至5萬多戶，經再度出動搶修，截至今天上午已有4萬8千餘戶恢復供電，尚有約6千餘戶停電。

口湖鄉長李龍飛說，從昨晚到今早，相關人員電話接到手軟，很多地方電力不穩一閃一閃，更有地方好不容易搶修恢復電力，沒想到通電不到幾分鐘，到處發出一聲聲「碰！」的爆炸聲，村子馬上又暗了下來，村民擔心不已。

李龍飛說，今天一大早馬上向縣府反映電筒通電後爆炸之事，認為可能是沿海嚴重的監份和灰塵所致，縣府通報消防局出動協助清洗電桿，清後再修，直到中午原本全鄉二十一村有十二村停電，已逐漸恢復到部分村落停電。

台電雲林區處也說明指出，這次因強風無雨，雲林又位於濁水溪旁，夾帶大量鹽塵，除大量電線被吹斷，無雨狀態帶來鹽塵害更加惡化，引起電力設備開關故障，斷線線路修復後，因鹽塵害使電力多次送電又跳電失敗，以麥寮、台西、四湖、口湖、水林等鄉尤為嚴重，已協調消防局幫忙清洗鹽塵，持續力拚全面復電。

強烈灰塵帶來嚴重沙害，造成沿海地區家家戶戶門窗，到處卡上一層厚厚塵土，各學校也遭受嚴重塵害，四湖鄉文生中學今天全校總動員大清掃，洗刷教室走廊。今天口湖地區還傳出厚的塵土中可能夾雜油漬，油從何來，村民也感不解，鄉長李龍飛獲報趕往查看後，並通報環保局採樣化驗，以確保對人體無害。