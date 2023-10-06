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雲林補助外燴業者減少使用免洗餐具 目標要減4頓垃圾

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
流水席或辦桌是傳統台灣社會聚集親友、交流情感的飲宴方式。圖為1993年雲林縣辦桌場景。圖／聯合報系資料照片
流水席或辦桌是傳統台灣社會聚集親友、交流情感的飲宴方式。圖為1993年雲林縣辦桌場景。圖／聯合報系資料照片

雲林縣婚喪喜慶辦桌文化盛行，近年考量方便性，多數使用一次性餐具，為推廣減少使用一次性用品，以達垃圾減量，環保局8月中旬公告補助外燴業者購買或租賃環保餐具，但尚未獲得響應，截至今日僅有一家業者申請購置補助，環保局分析，環保餐具必須要由業者自行清洗，較不便利，應是推廣不易的原因。

雲林縣有商業登記的外燴業者共25家，每次辦桌設席，一次性餐具的使用不僅不環保，也造成大量廢棄物產生，環保局爭取環境部補助，補助外燴業者購買或租借可重覆清潔的餐具。

申請業者須設立於雲林縣，具有商業登記，並實際從事活動、婚宴、廟會等外燴（辦桌）餐飲服務，補助項目分為購置重複性使用餐具（每一外燴業者以申請1次為限，最高可補助5萬5千元），或是向環保餐具業者租賃環保餐具（外燴業者每1場次補助1次，最高補助1萬5千元）。

環保局長張喬維表示，外燴業者使用環保餐具，可降低對環境的衝擊，本計畫預計補助5家外燴業者購置環保餐具、55場次外燴活動租賃環保餐具，申請至今年12月5日止，如補助經費用罄或補助期限屆滿，計畫將停止補助，透過本次補助預計可減少近8萬件的一次性用品，相當於約4噸的垃圾量。

環保局8月中旬開放業者申請，事先也針對25家業者舉辦1場次說明會，並逐一輔導，因本次申請計畫業者需先行採購再提送相關文件送環保局申請，雖輔導過程中業者來電表示有意願申請，截至今日僅有少數業者提出申請，環保局呼籲，如有意願申請的業者，務必把握機會及早提出申請。補助計畫詳細資料可至雲林縣環保局官網查詢。

餐具 雲林 辦桌

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