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雲林第三屆風箏衝浪公開賽來了 水上活動體驗一位難求

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將在10月28日起至11月5日連續兩周末在三條崙登場。圖／雲林縣政府提供
雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將在10月28日起至11月5日連續兩周末在三條崙登場。圖／雲林縣政府提供

雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將在10月28日起至11月5日連續兩周末在三條崙登場，今年除國際風箏衝浪公開賽，也首度加入全球最新潮流的「風翼水翼競速賽」，吸引國內外200多名選手參賽，現場另有水上活動開放民眾體驗，需事先上網報名，因報名踴躍，民眾可把握機會報名。

風箏衝浪公開賽今年邁入第三年，首次加入全球最新潮流的「風翼水翼競速賽」，並在景觀平台安排專業風箏風翼達人進行賽事解說，每年報名一位難求的「水上活動體驗」，將在10月29日、11月4日、5日共辦理6場次的風箏衝浪、風翼衝浪及立式划槳等多項體驗。

雲林縣長張麗善表示，感謝海洋委員會連續兩年補助經費讓縣府推廣海洋事務，發展海洋遊憩、建立三條崙水域活動品牌，目前風箏衝浪已列為奧運正式競賽項目，縣府已完成三條崙海水浴場取得國際風箏衝浪組織認證通過場域外，並將水域安全教育訓練及水上活動體驗導入校園。

張麗善指出，縣府年年推展風箏衝浪大型賽事及水上體驗活動，並逐步提升三條崙園區設備，如海堤景觀平台、戶外沖洗設備、室內熱水盥洗設施等，逐步為雲林打造一個濱海遊憩場地，讓沙灘恢復遊憩及療育功能。

縣府計畫處長李明岳說，縣府推廣三條崙水域活動已邁入第三年，無論是相關賽事、體驗活動，都已相當成熟，明年將會有更多元的體驗活動，讓親子、老少都能無障礙體驗。

今年風箏衝浪公開賽及體驗活動除水上活動，另有海洋環教遊程，包含海洋淨灘、生態導覽、串剖蚵體驗、親子定向等具知識及趣味性活動，也有午後MUSIC TIME、親水市集、永續市集等精彩活動，活動內容可上臉書「海young三條崙」查詢。

雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將在10月28日起至11月5日連續兩周末在三條崙登場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將在10月28日起至11月5日連續兩周末在三條崙登場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將在10月28日起至11月5日連續兩周末在三條崙登場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將在10月28日起至11月5日連續兩周末在三條崙登場。記者陳雅玲／攝影

風箏 張麗善 親子 海水浴場

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