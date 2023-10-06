小犬強風無雨釀鹽塵害 嘉縣沿海電桿礙子迸火花導致大停電

小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修，截至昨晚10點，還有8227戶停電，停電區域集中東石、朴子、布袋、義竹等鄉鎮市，停電戶抱怨電桿發生火化，疑電箱爆裂供電系統出問題。

台電嘉義區營業處說，沿海深受小犬颱風風強肆虐，因海邊空曠地區受西南氣流影響，昨天午5、6點開始，「有風無雨」的狀態導致鹽塵害飛揚更加惡化，引起電力設備開關故障，民眾陸續通報電桿上礙子及被覆罩產生火花，曾經停電戶數累計至3萬3993戶。

嘉義區營業處加派人力，利用夜間觀測找出因鹽塵害引起電桿火花位置，並針對電桿有火花，加派承攬商進行礙子清洗，以減少鹽塵害引起之停電事故。