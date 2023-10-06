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小犬強風無雨釀鹽塵害 嘉縣沿海電桿礙子迸火花導致大停電

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修。圖／台電嘉義區營業處提供

小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修，截至昨晚10點，還有8227戶停電，停電區域集中東石、朴子、布袋、義竹等鄉鎮市，停電戶抱怨電桿發生火化，疑電箱爆裂供電系統出問題。

台電嘉義區營業處說，沿海深受小犬颱風風強肆虐，因海邊空曠地區受西南氣流影響，昨天午5、6點開始，「有風無雨」的狀態導致鹽塵害飛揚更加惡化，引起電力設備開關故障，民眾陸續通報電桿上礙子及被覆罩產生火花，曾經停電戶數累計至3萬3993戶。

嘉義區營業處加派人力，利用夜間觀測找出因鹽塵害引起電桿火花位置，並針對電桿有火花，加派承攬商進行礙子清洗，以減少鹽塵害引起之停電事故。

台電嘉義區營業處感謝颱風期間提供許多停電資訊民眾、關心台電電力搶修進度的民代，但由於電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請民眾耐心等候，多多體諒。

小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
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小犬颱風暴風圈逐漸遠離，嘉義縣沿海前晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處除調度自有人力，動員承攬商及清洗礙子包商持續搶修。圖／台電嘉義區營業處提供

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