擔憂風災停電影響嘉義養殖業 蔡易餘關切台電搶修供電
小犬颱風沒有帶來雨水災情，但強風侵擾卻造成海區陸續停電，立委蔡易餘擔心若持續停電，將會造成養殖產業嚴重損失；蔡易餘表示，已拜託台電務必盡速加強人力搶修供電，恢復養殖用電，維護漁民生計。
蔡易餘表示，這次颱風雖然沒有什麼降雨但是風勢非常的大，昨天晚上海區就陸續都有停電發生，台電也連夜搶修，並且一大早加派12組人馬來到嘉義海區搶修。嘉義海區是養殖業的大宗，晚間時段溶氧量較低，所以需要長時間開啟水車、鼓風車等增氧設備，若持續停電，將會造成產業嚴重損失。
蔡易餘表示，已拜託台電嘉義區處長許墩貴盡量先把搶修人員集中在海區養殖區，先趕緊做搶修，恢復養殖用電，維護養殖業漁民生計。
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