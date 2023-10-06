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台南來亞大樓下磁磚雨 市府限期改善

聯合報／ 記者吳淑玲鄭惠仁／台南報導
小犬颱風來襲，台南中西區的來亞大樓外牆磁磚、泥塊被吹落，下起磁磚雨，現場設警戒區。記者鄭惠仁／攝影
小犬颱風來襲，台南中西區的來亞大樓外牆磁磚、泥塊被吹落，下起磁磚雨，現場設警戒區。記者鄭惠仁／攝影

台南府前路二段與大智街口的來亞大樓荒廢多年，仍有個位數戶居住，此次小犬颱風強風出現「磁磚雨」，市長黃偉哲昨天視察認為多次發生磁磚掉落，要研議開罰。市府表示，大樓管理委員會告知，國慶連假後會進行改善工程，若後續沒改善，將依違法建築法裁罰。

來亞大樓土地為台南仁愛之家所有，2021年高雄城中城火災後，老舊建物問題受關注，此棟的部分所有權人希望政府能介入改建，但因是私人集中住宅，產權複雜辦理都更困難，遲無進展。

台南前天下午起出現陣風，來亞大樓外牆磁磚掉落路面，下起磁磚雨，警方趕緊前往拉警戒線並通報，工務局立即清理路面磁磚、張貼告示禁止路人接近。

小犬颱風來襲，台南中西區的來亞大樓外牆磁磚、泥塊被吹落，下起磁磚雨，現場設警戒區。記者鄭惠仁／攝影
小犬颱風來襲，台南中西區的來亞大樓外牆磁磚、泥塊被吹落，下起磁磚雨，現場設警戒區。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲、中西區區長汪慶龍等人昨上午去視察，汪慶龍說，來亞大樓管理委員會表示牆壁磁磚掉落的維修工程已發包，雙十連假過後就會包覆外牆施工，徹底解決掉落問題。

黃偉哲指示，先架設防護網，做好安全防護的工作，保護行人安全，且因此棟大樓多次發生磁磚掉落事件，顯見未善盡管理責任，要求相關單位研議依法對大樓所有權人開罰。

工務局表示，因預計連假後做改善工程，所以先通知限期改善，並追蹤改善情形，如果沒改善將依建築法開罰6萬元到30萬元不等。

黃偉哲 台南 小犬颱風 高雄城中城

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