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颱風小犬影響 台南農作微受損、部分漁水路掏空

中央社／ 台南5日電

小犬颱風影響，台南風大雨小，僅農作物些微受損，部分漁水路掏空，養殖漁業、畜產、森保及漁港尚未出現災損

小犬颱風強風影響，台南市政府農業局初步統計，截至今天下午4時，台南市農作物實際受損面積1.79公頃，主要是北門區及山上區的洋香瓜、食用玉米、原料甘蔗、木瓜及香蕉，受損金額約新台幣51萬元。

另外，北門區雙春養殖區漁水路掏空，擋土牆破損，區公所緊急以太空包填補，預估復原經費300萬元。

台南養殖漁業、畜產、森保尚未接到災損通報，安平漁港漁具倉庫後方1棵樹傾倒，未妨礙交通；將軍漁港僅零星樹枝掉落，無樹木傾倒；青山漁港青山會議室西側1支路燈被吹斷，將安排修復；四草、下山、北門、蚵寮等漁港無災情。

此外，安平漁港4船7人、將軍漁港6船7人等共14名陸籍船員原船暫置；其他5個小型漁港外籍船員10人上岸避風，由漁船主帶離安置；安平及將軍漁港外籍船員177人也自主撤離上岸。

台南 小犬颱風 北門 將軍漁港 災損

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