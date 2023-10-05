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嘉市鐵路高架經費 黃敏惠再籲中央全額負擔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
鐵道局發包施工中嘉義市鐵路高架及新建車站工程。圖／取自鐵道局官網
鐵道局發包施工中嘉義市鐵路高架及新建車站工程。圖／取自鐵道局官網

嘉義市議會臨時會昨天辦鐵路高架化專題討論，市長黃敏惠再次喊話中央，兌現承諾全額負擔近50億元配合款，也盼市民團結展現民意。另，多名議員質詢指出高架後要拆3座陸橋，應超前部署安置陸橋下公部門、民間社團、市場等；市府回應，會妥適規畫橋下空間。

立委王美惠說，日前當面向行政院副院長鄭文燦爭取全額負擔嘉市鐵路高架化經費，鄭回應「會研議」。

交通部鐵道局發包施工鐵路高架及新建車站工程6個標案，預定2026完工，由於水上鄉列車調度場工程未發包，工程進度54.97%，較預訂60.68%落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13億元，市府負擔增加9億多元、總負擔額48.2億元，市府已支付16億多元，明年又要付7億元。

黃敏惠及議員張秀華、陳家平、傅大偉都要求兌現全額負擔承諾；黃敏惠指出，全額負擔支票跳票變成芭樂票，影響重大市政推動，籲民主就要聽民意，總統參選人僅侯友宜承諾當選兌現全額負擔，也請市民要團結，如同去年市長選舉，展現出民意。

黃敏惠 鐵路高架化 議員 張秀華 王美惠 侯友宜 鄭文燦 交通部

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